Come orientarsi in campagna nel Parco dello Stirone e Piacenziano

Escursione dedicata alle famiglie, dove potranno partecipare ad una nuova esperienza orientandosi con la cartina e con la bussola, potranno localizzare sulla carta i luoghi che incontreranno, calcolarne l'altitudine e le distanze, tutto ciò camminando nella campagna del Parco dello Stirone. Questa esperienza permetterà a loro di essere protagonisti dell'uscita e quindi di osservare con maggior attenzione il paesaggio circostante.

L'itinerario partirà dal Centro Parco Millepioppi, dopo una breve e semplice spiegazione di cartografia da parte della guida. Il percorso si snoderà fra le campagne del Parco caratterizzate da grandi alberi e da siepi, ci si avvicinerà alla zona umida di Laurano per terminare la camminata sul canyon del torrente Stirone. Si ritornerà infine al Centro Parco ripercorrendo lo stesso sentiero. Al termine dell'escursione sarà possibile visitare il MuMAB, previa prenotazione.

Grado di difficoltà: Semplice, lunghezza complessiva di 3,00 km a/r. - Dislivello in salita: 18 m; Dislivello in discesa: 18 m. - Tempo di percorrenza: 1,30 ore (+ 1,15 ora per la visita al MuMAB).

Ritrovo: Domenica 26 Settembre ore 15.00 c/o Centro Parco in Loc. Millepioppi – San Nicomede di Salsomaggiore Terme (PR). Termine escursione: Ore 17,00

Attrezzatura richiesta: Abbigliamento comodo, scarponi da trekking, giacca antivento, cappello, boraccia, repellente per insetti.

Organizzatore: Astrea Società Cooperativa - Guida: Elisabetta Pavarani (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: 10 euro adulti, 8 euro bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, gratuito bambini sotto i 4 anni.

Per chi desidera effettuare anche la visita al Museo, il costo del biglietto è di 5 euro adulti, 4 euro ragazzi dai 13 ai 18 anni e over 65, 3 euro bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, gratis bambini sotto i 4 anni, da versare in loco.

Prenotazione obbligatoria: Astrea Società Cooperativa - email: astrea.soc.cooperativa@gmail.com; cell.: 3288960870; FB: Astrea Escursioni e Didattica

Prenotazioni da effettuarsi entro le ore 12.00 del giorno precedente l'escursione.

Evento inserito nel calendario Around Thermae 2021/2022 promosso dall'Associazione Coworking Salsomaggiore Terme.

Al termine dell'escursione, è possibile prenotare la visita guidata al Museo Mare Antico e Biodiversità (MuMAB), situato presso la sede del Parco dello Stirone e del Piacenziano, luogo di ritrovo. La prenotazione può essere effettuata dal sito del Museo (www.millepioppi.it), oppure tramite la guida, al momento della prenotazione dell'escursione.

Cani ammessi al guinzaglio: in questo caso portare l'acqua per il cane e una museruola, da usare in caso di necessità.