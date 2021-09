Escursioni giornalieri o pomeridiane e un'offerta didattica imperdibile

Cambiamento climatico e biodiversità, consumo di suolo e conservazione delle risorse naturali…Il Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) dei parchi dell'Emilia Occidentale propone alle scuole di ogni ordine e grado un ricco programma di percorsi didattici che riguardano temi di grande interesse per la sostenibilità. La pandemia ha reso ancora più flessibile l'offerta educativa con azioni da realizzare anche in giardini e parchi urbani, kit didattici su cui lavorare on line e altre opportunità per docenti e alunni. Scopri le novità nel nuovo catalogo dell'offerta formativa.

Dal paesino di Grammatica faremo un anello che ci porterà fino al Passo della Sisa, sul crinale che divide la Val Baganza e la Val Parma. Tra mulattiere, pascoli, querce e faggete scopriremo le tracce e parleremo del lupo. Sotto tutti gli aspetti, da quello culturale, sociale, alle sue caratteristiche e abitudini. Alla fine dell'escursione prenderemo le macchine e andremo a Bellasola, paesino a 15 minuti di strada, per incontrare la pastora Sara Simonetti. Il ritrovo è alle 10 presso la Chiesa di Grammatica, Corniglio (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Salton Francesco al num. 3208436753 oppure via email francescosalton82@gmail.com o tramite la pagina FB Francesco Salton-Guida Ambientale Escursionistica.

Escursione dedicata alle famiglie, dove potranno partecipare ad una nuova esperienza orientandosi con la cartina e con la bussola, potranno localizzare sulla carta i luoghi che incontreranno, calcolarne l'altitudine e le distanze, tutto ciò camminando nella campagna del Parco dello Stirone. Questa esperienza permetterà a loro di essere protagonisti dell'uscita e quindi di osservare con maggior attenzione il paesaggio circostante. Al termine dell'escursione sarà possibile visitare il MuMAB, previa prenotazione. Il ritrovo è alle 15 presso il Centro Parco in località Millepioppi, Salsomaggiore Terme (PR). Informazioni e prenotazione contattando la Guida Elisabetta Pavarani di Astrea Soc. Coop. al num. 3288960870 oppure via email astrea.soc.cooperativa@gmail.com o tramite la pagina FB Astrea Escursioni e Didattica.

Escursione con ebike per scoprire ben due parchi del territorio senza fatica. Attraverseremo l'intero del Parco Boschi di Carrega visitando l'antico Casino dei Boschi, due laghi e la cima del monte Castione. Da qui scenderemo verso il Parco del Taro pedalando lungo il greto che ci permetterà di conoscere un ambiente unico dove sopravvivono rare specie vegetali e animali. Il sentiero prosegue portandoci di nuovo in collina attraverso lunghi filari tra le vigne di uva lambrusco con una meravigliosa vista sul fiume. Possibilità di noleggio ebike in loco informando la guida oppure utilizzare la propria. Il ritrovo è alle 10,30 presso il parcheggio Il Serraglio a Collecchio (dietro Cedacri). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Benedetta Pasquali al num. 3476952605 oppure via email bennaturetrek@gmail.com oppure tramite FB BenNature e www.bennaturetrek.com.

Presso la colonia montana di Corniglio per chi lo desidera sarà possibile visitare l'esposizione permanente delle opere dell'artista Elena Samperi. Da lì, attraverso boschi di castagno e faggio percorreremo gli antichi sentieri che per secoli hanno collegato i borghi montani delle val Bratica e alta Val Parma: Sivizzo e Grammatica dove consumeremo il pranzo al sacco su un bellissimo balcone naturale che affaccia sul crinale. Il ritrovo è alle 9 in località Mossale strada di Bosco di Corniglio (PR) presso il bar trattoria da Berto. Informazioni e prenotazione contattando la guida Paola Bondani al num. 3760176425 oppure via email paolabondani@gmail.com. In collaborazione con Associazione Elena Samperi.