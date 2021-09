PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E PROMOZIONE TURISTICA CON GESTIONE E USO DEL "CENTRO VISITE DEL BORGO DEI SASSI" E SENTIERO N. 4 "SALITA AL SASSO DELLA CROCE"

Con Determinazione Dirigenziale n. 182 del 20/09/2021 si è concluso il procedimento per l'individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 - lett. b), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, per l'affidamento in concessione del servizio di assistenza e promozione turistica con annessa gestione e uso degli immobili del "Centro Visite del Borgo dei Sassi" e del Sentiero n. 4 "Salita al Sasso della Croce", posti all'interno del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina.

Il provvedimento conclusivo è relativo alla esclusione nella fase di apertura dell'offerta economica.

L'atto e i relativi allegati sono scaricabili nel portale dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente al seguente link:

Determinazione Dirigenziale n. 182 del 20/09/2021 .

La documentazione relativa alla procedura è consultabile: