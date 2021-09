fine settimana dal 24 al 26 settembre

E' arrivato l'autunno!!! Ecco alcune delle attività ai Parchi Reali per questo fine settimana!

PARCO DE LA MANDRIA

Venerdì 24 settembre

"VITA IN CASCINA" - Emozionante scoperta delle abitudini e curiosità degli animali ospiti di Cascina Oslera

Sabato 25 settembre e domenica 26 settembre

"A tu per tu con gli animali" - SESSIONI DI MACROFOTOGRAFIA GRATUITE

Domenica 26 settembre

Mostra Micologica Didattica

PARCO Di STUPINIGI

Sabato 25 settembre

"ARTISTI PER UN GIORNO" - Terre, spezie ed elementi naturali saranno i nostri colori per creare bellissime opere d'arte …

Le attività in programma ai Parchi Reali per il week end non finiscono qui … scopri tutti gli altri appuntamenti!

PARCO LA MANDRIA

PARCO DI STUPINIGI

Le attività di visita guidata sono tutte su prenotazione obbligatoria. All'interno dell'evento sarà indicata la modalità di pagamento e prenotazione dell'attività.

Ufficio Informativo Parchi Reali

011/4993381 info@parcomandria.it - info@parchireali.gov.it

dal martedì al venerdì ore 10 -12/14-17

sabato ore 9-13/14-16.30

domenica ore 9-13.30/14-16.30