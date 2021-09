Inaugurazione, venerdì 24 settembre alle ore 17, nel complesso monumentale dell'Ospitale di Rubiera (RE), della mostra scientifico-divulgativa dal titolo "Animali in opera". Si tratta dell'esposizione di alcuni volumi e di una selezione delle numerose incisioni dedicate agli animali appartenenti alle opere del grande scienziato illuminista Georges-Louis Leclerc de Buffon, in particolare a quella più celebre: "Histoire naturelle générale et particulière", un ampio studio in 36 volumi sulla varietà degli organismi naturali pubblicato in Francia fra il 1749 e il 1789, compendio unico sul concetto di "biodiversità" dell'epoca.

L'inaugurazione della mostra, ospitata in Sala Bachi, sarà preceduta dai saluti dell'Amministrazione comunale di Rubiera e dagli interventi del direttore dell'Ente Parchi Emilia Centrale, Valerio Fioravanti, e dei docenti Cristina Menta dell'Università di Parma e Mauro Mandrioli dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il quale svolgerà un'approfondita relazione sull'origine delle specie.

La presentazione della mostra sarà a cura di Roberta Azzoni, dell'Ente Parchi Emilia Centrale. Nell'esposizione è presente anche un corner dedicato al "Life Eremita", un importante progetto regionale, di cui l'Ente Parchi è partner, per la conservazione delle popolazioni residuali di quattro specie di invertebrati.

Dopo l'inaugurazione, alle ore 19, in Sala Sassi concerto di Mario Brunello a cura dell'associazione Amici del Quartetto "G. Borciani".

L'iniziativa è a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria e accesso con green pass. Per info e prenotazioni: 0522 627902; rnsecchia@parchiemiliacentrale.it.

La mostra resterà aperta fino al 14 novembre, da martedì a venerdì (previo contatto telefonico) ore 9-13 e mercoledì e giovedì ore 14.30-17.30. Sabato e domenica (ingresso libero contingentato, possibilità di visita guidata su prenotazione al 338 6744818) ore 10-13 e 15.30-18.30.

Lunedì riservato alle scuole su prenotazione per visite guidate e laboratori didattici.

Eventi collaterali all'apertura della mostra, sabato 25 settembre, con il concerto del Quartetto Lyskamm alle ore 10 in Sala Bachi, e domenica 26 con la visita guidata alla Riserva naturale della Cassa di espansione del Secchia che partirà alle ore 8.30 da Casa Berselli di Campogalliano (MO).

La mostra è organizzata dall'Ente Parchi Emilia Centrale in collaborazione con il Comune di Rubiera, il museo di Storia Naturale dell'Università di Parma, l'associazione Amici del Quartetto "G. Borciani" e il Comune di Casina; con il patrocinio di UNIMORE, il contributo della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto "Campi visivi" e la sponsorizzazione di Emiliana Conglomerati spa.