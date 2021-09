Lex - Commento del presidente dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella P.A.

Rinnovo Contratto funzioni centrali. dichiarazione del presidente ARAN Antonio Naddeo: "E' stato positivo l'incontro con le organizzazioni sindacali nella riunione sul rinnovo del contratto collettivo per le funzioni centrali. Ho proposto una accelerazione delle trattative sulla base di un calendario di incontri per il mese di settembre. I temi rilevanti di questo contratto sono il lavoro agile e il nuovo ordinamento professionale. Per quanto riguarda il dibattito sullo smartworking e sul rientro in ufficio del personale del pubblico impiego, - prosegue Naddeo - credo che le polemiche sul ruolo della contrattazione siano del tutto infondate. Il contratto deve regolare, per la prima volta, gli istituti normativi ed economici del lavoro agile, ma non dove, come e quando fare il lavoro agile. Quello svolto fino ad ora è stato in pratica uno strumento di protezione del lavoratore a fronte della pandemia, adesso occorre riportarlo progressivamente al suo vero ruolo: uno strumento possibile di organizzazione del lavoro."