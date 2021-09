In occasione della 9a edizione della Settimana del Pianeta Terra (www.settimanaterra.org), domenica 3 ottobre, a Castellarano (RE), si svolgerà l'iniziativa "Una camminata nel tempo: alla scoperta della geodiversità lungo il fiume Secchia".

Il ritrovo è previsto sul Percorso ciclopedonale, in via Radici Sud al "Ristoro", alle ore 9 e alle ore 14.30, per un doppio appuntamento con una passeggiata geologica lungo le rive del fiume Secchia della durata di 2 ore e mezza.

L'itinerario che si snoda lungo la ciclovia consentirà di scoprire le peculiarità di tre geositi: "Stretta del Pescale", dove l'alveo del fiume si restringe a causa di un sbarramento naturale costituito da rocce (arenarie calcaree); "Traversa di Castellarano", da cui si può ammirare un affioramento geologico nel greto del fiume relativo al periodo cretaceo, ed infine il "Fungo dell'alveo del Secchia", una peculiare forma del paesaggio dovuta all'erosione differenziale, ora non più presente a causa dell'incessante erosione delle acque, ma dove è possibile osservare uno spettacolare canyon fluviale.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito di un progetto del Comune di Castellarano in collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale e UNIMORE e finanziato con il contributo della L.R. 9/2006 "Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate" (maggiori informazioni su: http://www.parchiemiliacentrale.it/pagina.php?id=296).

La passeggiata è gratuita e aperta a tutti, ma con iscrizione obbligatoria entro venerdì 3 ottobre: tel. 0522 627902; roberta.azzoni@parchiemiliacentrale.it