È stata siglata in questi giorni una convenzione triennale tra ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna) e l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, che si propone l'obiettivo sfidante della promozione e diffusione di strumenti di gestione innovativi per le tematiche ambientali nella macroarea Emilia Centrale. In pratica si tratta dell'incentivazione degli strumenti di sostenibilità e delle certificazioni ambientali di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, per le quali l'Ente Parchi ha, proprio quest'anno, ottenuto le relative registrazioni, primo Ente di gestione di Aree protette in Emilia-Romagna.

Si tratta delle importanti certificazioni EMAS, ISO 14001 e CETS, le prime due riguardanti la gestione ambientale, la terza il turismo sostenibile, il cui ottenimento dimostra il forte orientamento alla sostenibilità ambientale messo in campo in questi anni dall'Ente Parchi Emilia Centrale.

La collaborazione con ARPAE non potrà che consolidare questo importante cammino culturale ed operativo e concretizzare un disegno strategico che contribuisca alla valorizzazione e protezione del patrimonio, del paesaggio e del turismo sostenibile nei territori delle Aree protette delle province di Modena e Reggio Emilia. L'intento è di lavorare fianco a fianco con gli operatori locali che gestiscono le strutture ricettive e di accoglienza dei territori dell'Emilia Centrale.