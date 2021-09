La stagione degli accoppiamenti dei cervi al Monte Montagnana

Escursione alla scoperta del cervo, nobile abitante dei boschi, che, in questo periodo, entra nella stagione degli accoppiamenti. Lungo tutto il percorso sarà possibile osservare le tracce lasciate dagli animali che vivono nel nostro appennino, in particolare lupi, caprioli, cinghiali, volpi, e, in questa zona, cervi.

Partiti da Signatico seguendo una carrareccia che sale alla sommità del Monte Montagnana, offrendo bellissime vedute sulla Val Parma, raggiungeremo un'ampia e suggestiva radura in località Madrale. Dopo una breve sosta presso i pochi ruderi rimasti, riprenderemo il percorso fino all'oratorio in pietra presente in cima al monte, dove sosteremo per uno spuntino al sacco osservando le costellazioni, particolarmente visibili grazie alla totale assenza di luna. La via del ritorno sarà ora in discesa e alla luce delle torce, restando in ascolto per cercare di sentire i bramiti dei cervi che iniziano ad uscire nelle radure limitrofe al bosco. Prima di rientrare alla Chiesa di Signatico, faremo un'ultima sosta alla casa in pietra dove fu sterminata dai nazisti la Brigata Griffith. Tornati al punto di partenza, ci sposteremo nelle radure sottostanti cercando di osservare, a distanza ed in sicurezza, i cervi mentre pascolano.

Grado di difficoltà: E (Medio-Facile) - Dislivelli complessivi in salita e discesa 650m - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste): 6h

Ritrovo: Sabato 2 Ottobre 2021 ore 16.00 in località Signatico (frazione del Comune di Corniglio PR) c/o la Chiesa. Termine escursione: ore 22:00

Abbigliamento obbligatorio: zaino, calzature da escursionismo impermeabili con suola scolpita, giacca antivento/pioggia o mantellina, pile/maglione di lana, 1 litro d'acqua, cena al sacco

Abbigliamento consigliato: cuffia, guanti, calze e calzature di ricambio, ghette, bastoncini da trekking.

Organizzatore e Guida: Alessandro Bazzini (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore Turistico)

Costi di partecipazione: 15 € adulti e minori a partire dai 12 anni, solo se accompagnati ed abituati a camminare in montagna

Prenotazione obbligatoria: alessandro.bazzini@gmail.com 329 0047306