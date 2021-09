Attraverso la Via Francigena, da Talignano al Parco del Taro (02/10) e al Parco dei Boschi di Carrega (16/10)

Immersi nella quiete dell'autunno, partendo dalla antica Pieve di Talignano camminiamo consapevolmente attraverso la variante19bis della Via Francigena raggiungendo la Corte di Giarola nel Parco del Taro (sabato 02 ottobre) e i laghi della Grotta e della Svizzera del Parco dei Boschi di Carrega (sabato 16 ottobre).

Lungo il cammino, il tempo è scandito dalla pratica Yoga e dalla meditazione per condurci ad una benefica "completa immersione" in Natura.

Manteniamo il cellulare spento e camminiamo anche in caso di lieve mal tempo per circa 7 km per ciascun appuntamento.

Al termine di ciascun appuntamento è possibile incontrare gli amici asinelli con cui fare un picnic autogestito all'aria aperta.

Il percorso è dedicato agli adulti e ai ragazzi accompagnati > 12 anni, è guidato da Elisa Lorenzani (insegnante Yoga e Meditazione, Coadiutrice dell'Asino in Attività Assistita con Animali - Pet Therapy – Green Coaching Inspired).

Si consiglia di portare con sé: abbigliamento comodo e a strati, tappetino leggero, scarpe da ginnastica, mascherina, repellenti per insetti e acqua.

Il ritrovo è alle 9,30 alla pieve di Talignano in via alla Pieve, 6 a Talignano, Sala Baganza (PR) e il ritorno è previsto per le 12,00. Possibilità di fare un picnic presso la sede di Asini nel Cuore A.P.S.

Il costo di partecipazione è di € 15 a incontro oppure € 25 entrambi da aggiungere alla quota associativa di € 7.

Per informazioni e prenotazioni contattare la giuda Elisa Lorenzani al num. 349 4286844 oppure via email elisa@asininelcuore.it