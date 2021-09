Il MuMAB ospita 3 appuntamenti: due presentazioni di libri e un laboratorio

Il mondo ogni giorno si presenta davanti ai nostri occhi come un rompicapo da risolvere, capire, spiegare. Fare divulgazione significa proprio questo: approcciarsi al mondo con curiosità e spirito di condivisione per decifrare il disegno delle cose, illuminandone un frammento dopo l'altro. Dal 1 al 3 ottobre 2021 torna, per la sua seconda edizione, SPIEGAMELO! Festival della Divulgazione ed animerà Salsomaggiore Terme e il suo territorio con incontri, laboratori e workshop all'insegna della conoscenza e della diffusione culturale.



L'evento è realizzato dall'Associazione Salso Coworking. È sostenuto dal Comune di Salsomaggiore Terme, gode del Patrocinio di Parma Capitale Italia della Cultura 2020+21 ed è realizzato in collaborazione con Parchi del Ducato e sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura. È stato possibile realizzare Spiegamelo! Festival della divulgazione grazie alla partecipazione di Theras Foundation, DinamicItalia, Coop Alleanza 3.0, Lions Salsomaggiore Terme, Pilogen Carezza, Ristorante Pizzeria L'incontro, Litografia La Ducale, Audioservizi di Alex Zurlini e alle media partnership con Radio Kaos Italy.

In questa seconda edizione di Spiegamelo! Festival della divulgazione parleremo del tempo o meglio cercheremo di dare tante definizioni di tempo. Ognuna attraverso un libro, una storia, un fatto che verrà raccontato.

Parleremo di noia, di arte, di storia e preistoria, cercheremo di dare una risposta al più grosso grattacapo sul tempo che sia mai esistito: ma è nato prima l'uovo o la gallina? Parleremo del poco tempo che resta per salvare il mondo che sembra andare alla deriva (a causa del tempo atmosferico che cambia) e poi di migrazioni, recupero degli scarti alimentari e di borghi abbandonati che nascondono storie dall'Italia del tempo che fu.

Ecco il programma degli appuntamenti che si tengono al MuMAB:

Sabato 2 Ottobre - Ore 10.00

L'anno zero non esiste con Andrea Valente

presentazione del libro Prima dell'anno Zero (LAPIS)

Cos'è il Tempo? Ci avete mai pensato? Un'unità di misura? Una convenzione? Il risultato di spazio fratto velocità? Il tempo è quella cosa che ti serve quando ne avete poco, che abbonda quando vi annoiate, che vola quando non ci pensate e che non passa mai quando aspettate - affamati - che l'acqua nella pentola faccia le prima bolle. In questa edizione di Spiegamelo! parleremo del tempo o meglio cercheremo di dare tante definizioni di tempo.

Un appuntamento per i ragazzi



Sabato 2 Ottobre - Ore 11.00

Siamo in tempo per salvare il pianeta? con Marica Di Pierri e Ferdinando Cotugno

Presentazione del libro La causa del secolo (Round Robin)

È la nuova frontiera della battaglia contro i catastrofici effetti del riscaldamento globale, e non si gioca sui tavoli negoziali né nelle piazze, ma nelle aule dei tribunali. Il monito lanciato dalla comunità scientifica è incontrovertibile: l'emergenza climatica è la più grande minaccia che incombe sulla nostra società, ma gli obiettivi fissati sono insufficienti e si continuano a emettere in atmosfera enormi quantità di gas a effetto serra. Per questo, in un numero sempre maggiore di paesi, la società civile sta trascinando in tribunale governi e imprese, accusati di non agire come dovrebbero. Nel 2021 è la volta dell'Italia.

Un appuntamento aperto a tutti

Domenica 3 ottobre - Ore 10.00

La prima gallina della storia era un dinosauro? con Barbara Sandri

laboratorio e chiacchiere su Il gallinario (Quinto Quarto)

È nato prima l'uovo o la gallina? Perché i polli non volano? Le galline hanno le creste? Tutte le uova sono destinate a diventare pulcini? I pulcini possono contare? Un gallo può ballare? Cos'è la terapia delle galline? Che tu viva in città o in campagna, leggendo questo libro anche tu diventerai

un appassionato di galline e potresti anche essere tentato di allevare un pollo o due nel tuo cortile!

Per i ragazzi e le loro famiglie

Per vedere il programma completo del festival visita il sito: www.spiegamelo.it

Gli eventi saranno fruibili gratuitamente previa prenotazione sul sito www.spiegamelo.it e telefonicamente al numero +39 392 859 5888. Per l'accesso è richiesto il green pass.

Tutte le informazioni e il programma si possono trovare sito web www.spiegamelo.it e sul sito istituzionale www.visitsalsomaggiore.it.