Passeggiata sul Sentiero d’Arte e intorno alla Badia benedettina di Torrechiara

Un'escursione nella natura, nell'arte e nel gusto che inizia negli spazi verdi intorno alla Badia Benedettina di S. Maria della Neve a Torrechiara, voluta da Pier Maria Rossi nel 1471 (possibilità di visita all'interno con ingresso euro 1 pro capite). Una passeggiata evocativa per rivivere i tempi in cui i giardini monastici erano organizzati in varie sezioni. C'erano le erbe officinali, coltivate proprio nei monasteri per curare monaci e pellegrini, ma anche le spontanee nella campagna circostante; le piante aromatiche, usate in cucina e per ricavarne fragranze e balsami, come ancora oggi nel l'annesso laboratorio erboristico-apistico; il pomario cioè il frutteto dove gli alberi regalavano i loro piccoli frutti. La vigna - che riforniva e ancora approvvigiona l'abbazia del vino per le celebrazioni - e le messi sono esaltate anche nei dipinti allegorici del delizioso Belvedere settecentesco affacciato sulla Parma. Il percorso prosegue nel primo ampio tratto del Sentiero d'Arte, lungo il Canale San Michele, spaziando sull'armonioso paesaggio circostante e sui i colori della valle che muta secondo le stagioni e le attività agricole in corso.

Grado di difficoltà: T Turistico (tracciato semplice e ben segnalato) - Dislivello inferiore ai 500 m - Tempo di percorrenza: Ore 2,45

Ritrovo: Venerdì 1 ottobre 2021 ore 17.00 c/o Parcheggio di fianco alla Badia benedettina di S. Maria della Neve, Strada della Badia - Torrechiara (Langhirano PR). Termine escursione ore 19.00 c/o parcheggio ai piedi del Castello di Torrechiara (Strada del Mulino - Torrechiara PR)

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking, k-way, cappello, occhiali da sole, zainetto, 1 l. acqua

Organizzatore e Guida: Alessandra Mordacci (Guida Ambientale Escursionistica, Guida Turistica ed Esperta Beni demoetnoantropologici materiali e immateriali)

Costi di partecipazione: Adulti Euro 10 – Bambini e Ragazzi fino a 18 anni Euro 6.

Prenotazione obbligatoria: Cell. 338 6310900 – email alessandramordacci@libero.it

Possibilità di "merenda longobarda" convenzionata in collaborazione con il ristorante "Al Mulino", costituita da torta fritta e prosciutto, al costo concordato di euro 15,00 pro capite (comprendente posto a tavola, Prosciutto di Parma, Torta fritta, Crostata della Casa, acqua, 1 bicchiere di Malvasia e caffè). Il conto della merenda sarà regolato dai partecipanti direttamente al gestore del locale.