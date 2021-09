Un'escursione nella natura, nell'arte e nel gusto che inizia negli spazi verdi intorno alla Badia Benedettina di S. Maria della Neve a Torrechiara. Una passeggiata evocativa per rivivere i tempi in cui i giardini monastici erano organizzati in varie sezioni. C'erano le erbe officinali, ma anche le spontanee; le piante aromatiche, usate in cucina e per ricavarne fragranze e balsami; il pomario cioè il frutteto e la vigna, che riforniva e ancora approvvigiona l'abbazia del vino per le celebrazioni. Il ritrovo è alle 17 presso il parcheggio alla Badia di S. Maria della Neve a Torrechiara (Langhirano -PR). Possibilità di "merenda longobarda" convenzionata in collaborazione con il ristorante "Al Mulino". Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Alessandra Mordacci al num. 3386310900 oppure via email alessandramordacci@libero.it.





In questa seconda edizione parleremo del tempo o meglio cercheremo di dare tante definizioni di tempo. Parleremo di noia, di arte, di storia e preistoria, cercheremo di dare una risposta al più grosso grattacapo sul tempo che sia mai esistito: ma è nato prima l'uovo o la gallina? Parleremo del poco tempo che resta per salvare il mondo che sembra andare alla deriva (a causa del tempo atmosferico che cambia) e poi di migrazioni, recupero degli scarti alimentari e di borghi abbandonati che nascondono storie dall'Italia del tempo che fu.

Ecco il programma degli appuntamenti che si tengono al MuMAB:

Sabato 2 Ottobre Ore 10.00: "L'anno zero non esiste" con Andrea Valente. Presentazione del libro "Prima dell'anno Zero". Appuntamento per ragazzi

Sabato 2 Ottobre Ore 11.00: "Siamo in tempo per salvare il pianeta?" con Marica Di Pierri e Ferdinando Cotugno. Presentazione del libro "La causa del secolo". Appuntamento aperto a tutti

Domenica 3 ottobre Ore 10.00: "La prima gallina della storia era un dinosauro?" con Barbara Sandri. Laboratorio e chiacchiere su "Il gallinario". Per i ragazzi e le loro famiglie

Le attività sono gratuite e si svolgono al chiuso. Green pass e prenotazione obbligatori.

Immersi nella quiete dell'autunno, partendo dalla antica Pieve di Talignano camminiamo consapevolmente attraverso la variante19bis della Via Francigena raggiungendo la Corte di Giarola nel Parco del Taro. Lungo il cammino, il tempo è scandito dalla pratica Yoga e dalla meditazione per condurci ad una benefica "completa immersione" in Natura. Il percorso è guidato da Elisa Lorenzani. Il ritrovo è alle 9,30 alla pieve di Talignano a Sala Baganza (PR). Possibilità di fare un picnic presso la sede di Asini nel Cuore A.P.S. Per informazioni e prenotazioni contattare la giuda Elisa Lorenzani al num. 3494286844 oppure via email elisa@asininelcuore.it.

Alla scoperta della natura dei pascoli, della vita delle pecore, del lavoro dei cani, della magia del lupo e dei sapori di una volta assieme alla Guida della Riserva e ai Pastori, accompagnando il gregge al pascolo nelle mattine estive. Uscita con guida GAE - WWF assieme al pastore con il gregge ed i cani da conduzione (border collie) e da guardiania (pastori maremmani). Il ritrovo è alle 9 presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgotaro (PR). A cura di Parchi del Ducato e WWF Parma in collaborazione con IoNonHoPauraDelLupo. Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS e Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Nuova iniziativa - promossa dal Comune di Sissa Trecasali e dai Parchi del Ducato - per vivere insieme l'area dei Fontanili di Viarolo. "Partendo dal parco Arcobaleno di Viarolo - annunciano il sindaco Nicola Bernardi e l'assessora Sara Tonini- attraverseremo, in sella alle nostre bici, la campagna tra prati e canali, sino a giungere ai Fontanili accompagnati da Emanuele Fior, naturalista del Servizio conservativo dei Parchi del Ducato, che ci illustrerà le caratteristiche della flora e della fauna di pianura". Il ritrovo è in bici alle 9.30 al parco Arcobaleno di Viarolo a Sissa Trecasali (PR). Per informazioni contattare Sara al num. 347 9843028 oppure via email turismo@comune.sissatrecasali.pr.it