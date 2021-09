Il titolo di abilitazione sostituisce il vecchio tesserino

Il titolo di abilitazione sostituisce il vecchio tesserino ed è valido per tutto il territorio regionale. Si può ottenere effettuando il pagamento all'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali

Dal 2014, grazie ad una modifica alla legge regionale n. 24 del 2007, è possibile ottenere il titolo di abilitazione alla raccolta dei funghi epigei (ossia che crescono sopra la terra, non sotto terra come i tartufi) anche mediante il versamento del contributo a favore degli enti parco regionali. L'autorizzazione alla raccolta ha validità su tutto il territorio della Regione Piemonte.

ATTENZIONE: Il "TITOLO DI ABILITAZIONE" alla raccolta dei funghi SOSTITUISCE IL VECCHIO TESSERINO, che NON ESISTE PIU'.



Per essere abilitati a raccogliere i funghi è sufficiente la ricevuta del versamento, cartacea oppure informatica sul telefono cellulare, da esibire in caso di controllo. Non è necessaria la marca da bollo.



NON si deve INVIARE all'Ente Parco la prova cartacea di aver effettuato il versamento.

IMPORTANTE: è vietata la raccolta di funghi epigei nell'area di proprietà regionale del Parco naturale La Mandria (salvo autorizzati per motivi scientifici o didattici)

Il titolo di abilitazione alla raccolta dei funghi epigei può avere durata giornaliera, settimanale, annuale, biennale o triennale. Le tariffe sono le seguenti:

abilitazione giornaliera € 5,00

abilitazione settimanale €10,00

abilitazione annuale € 30,00

abilitazione biennale € 60,00

abilitazione triennale € 90,00

Le somme incassate dagli enti parco per l'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei saranno utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio.

ATTENZIONE A QUESTI ELEMENTI DI NOVITA'

non è più necessario applicare la marca da bollo sulla ricevuta di versamento

i minori di 14 anni non necessitano dell'autorizzazione alla raccolta funghi, a condizione che siano accompagnati da una persona maggiorenne munita di valido titolo di autorizzazione alla raccolta, ma ogni persona maggiorenne NON può accompagnare più di 2 persone minori di 14 anni

affinché il versamento sia valido è necessario indicare nella causale anche cognome nome, nascita e possibilmente residenza di chi fisicamente andrà a raccogliere i funghi

il versamento è strettamente personale; durante la raccolta dei funghi sarà necessario avere con sé la ricevuta di versamento accompagnata da un documento di riconoscimento di identità personale, da esibire in caso di richiesta da parte del personale addetto al controllo

la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di un massimo di 3 chilogrammi complessivi

Il versamento può essere effettuato a favore dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, oppure di altri enti parco, oppure di unioni di comuni montani o collinari; non è più possibile invece effettuare il versamento ai singoli comuni

Su tutto il territorio regionale piemontese è consentita la raccolta, senza versamento di alcun contributo, ma entro un limite massimo di 3 kg, delle seguenti specie: chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), le diverse specie di Morchelle, le gambe secche (Marasmus oreades), l'orecchione (Pleurotus ostreatus), il coprino chiomato (Coprinus comatus) e la mazza di tamburo (Macrolepiota procera).

A questo link www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/tutela-dei-funghi-epigei-spontanei troverete la legge regionale n. 24 del 2007, che all'art. 2 riporta le procedure per una corretta raccolta dei funghi e altre informazioni.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento si effettua dal sito internet www.parchireali.gov, cliccando sul bottone PAGOPA in fondo alla home page.

https://web.pasemplice.eu/PortaleDebitore/02008/01699930010/311FC80AEDF7/index.do

ISTRUZIONI PAGAMENTO PAGO PA - PORTALE DEBITORE

1. digitare il seguente indirizzo

https://web.pasemplice.eu/PortaleDebitore/02008/01699930010/311FC80AEDF7/index.do

2. l'accesso al Portale può essere effettuato:

- con registrazione con l'inserimento/conferma dei propri dati (generici, specifici e di residenza) e

attivazione dell'utenza

oppure

- con accesso anonimo attraverso il quale si riceverà una e-mail all'indirizzo inserito contenente il

link per proseguire al pagamento. È necessario cliccare sul link ricevuto via e-mail entro 60 minuti.

3. Una volta effettuato l'accesso occorre selezionare PAGAMENTO SPONTANEO

4. Si aprirà una nuova schermata nella quale è necessario inserire i dati per il pagamento e in

particolare:

- scegliere il servizio di incasso selezionando PERMESSI PER RACCOLTA FUNGHI

- inserire l'importo

- inserire la causale: "NOME E COGNOME – …………………………."

- procedere alla compilazione dei dati del debitore

5. Dopo aver compilato i dati cliccare il pulsante in basso a destra "avanti" e si verrà reindirizzati nella

pagina PAGOPA. Si può scegliere se entrare con SPID oppure con un indirizzo e-mail.

6. Selezionare la modalità di pagamento (carta di credito, conto corrente, altri metodi di pagamento)

Per ogni ulteriore chiarimento si può scrivere a: protocollo@parchireali.to.it

Chi volesse conoscere meglio il mondo dei funghi può fare riferimento all'Associazione Micologica Piemontese che da molti anni gestisce all'interno del Parco La Mandria un attrezzato Centro Micologico e propone serate, escursioni e corsi di approfondimento www.associazionemicologicapiemontese.it