Escursioni nella natura e in Tv

Andrà in onda Sabato 2 Ottobre alle ore 22 su Dodici TvParma la prima puntata di B Wild il programma Tv che vede protagoniste le nostre Aree Naturali Protette. Nato da un'idea di Fabio Ghirardi condotto da Chiara De Carli con la collaborazione del nostro collega Emanuele Fior e le riprese di Alessandro Pavanati, B Wild vi porterà a scoprire e conoscere la natura di Parchi e Riserve della provincia di Parma. Fiumi, crinali, zone umide, boschi, animali selvatici... per capire meglio la natura che ci circonda e le sue esigenze di tutela. B-Wild sarà in onda ogni sabato sera alle 22 su 12 Tv Parma e in replica la domenica alle 11,30, il martedì alle 18 e il mercoledì alle 8 e alle 13,15. Troverete le puntate anche sul sito web www.12tvparma.it.

Escursione all'interno del bosco di Croara, uno degli ultimi lembi di foresta planiziale, che copre uno dei paleosuoli più antichi della Regione. Si parlerà dell'importanza di questi ambienti e dell'evoluzione della Pianura Padana: la collina su cui cammineremo è infatti un antico terrazzo fluviale e il rio Colombara lungo cui corre parte del sentiero, lo ha eroso portando alla luce l'antico alveo del Trebbia. L'escursione è aperta a tutti, ma pensata nello specifico per persone accompagnate dai propri cani. Il ritrovo è alle 9,30 presso il parcheggio nei pressi del borgo di Rivalta a Gazzola (PC). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Simona Alberoni di Astrea al num. 3288960870 oppure via email astrea.soc.cooperativa@gmail.com oppure pagina FB Astrea Escursioni e Didattica.

Escursione alla scoperta del cervo, nobile abitante dei boschi, che, in questo periodo, entra nella stagione degli accoppiamenti. Lungo tutto il percorso sarà possibile osservare le tracce lasciate dagli animali che vivono nel nostro appennino, in particolare lupi, caprioli, cinghiali, volpi, e, in questa zona, cervi. Partiti da Signatico seguendo una carrareccia che sale alla sommità del Monte Montagnana, offrendo bellissime vedute sulla Val Parma, raggiungeremo un'ampia e suggestiva radura in località Madrale. La via del ritorno sarà ora in discesa e alla luce delle torce, restando in ascolto per cercare di sentire i bramiti dei cervi che iniziano ad uscire nelle radure limitrofe al bosco. Il ritrovo è alle 16 presso la Chiesa in località Signatico (frazione del Comune di Corniglio PR). Prenotazione obbligatoria alla guida Alessandro Bazzini chiamando al 3290047306 oppure via mail alessandro.bazzini@gmail.com.

"Arrivavamo alla nostra casa verso sera e davanti agli occhi mi si apriva la visione di un paese favoloso, staccato non solo dalla pianura ma dal mondo" - con queste parole il poeta Attilio Bertolucci descriveva la "sua" Casarola, punto di partenza di questo giro dove potremo ammirare il foliage autunnale e ripercorrere una parte del percorso a lui dedicato. Lungo il sentiero passeremo attraverso boschi di faggio contorti, resi ancora più affascinanti dai colori autunnali. Il Monte Navert si presenta come un balcone sull'intero crinale parmense, la visuale spazia dai prati del monte Tavola fino all'Alpe di Succiso. Il ritrovo è alle 9 allo spiazzo sulla provinciale al bivio con via della Chiesa di Casarola (Monchio delle Corti – PR). Informazioni e prenotazione alla guida Barbara Mazzieri di ScarpiniAmo al num.3398275388 oppure via email scarpiniamo@gmail.com.

Il primo tratto della Via Longobarda, antico cammino di pellegrini e mercanti, di religiosi e di soldati, dalla periferia di Parma alla zona pedecollinare, custodisce tesori d'arte e storia ancora poco conosciuti e apprezzati da turisti ed escursionisti. I percorsi in collina offrono poi semplici itinerari in un contesto d'incantevole bellezza. Visiteremo le piccole chiese e pieve storiche. Il ritrovo è alle 9,15 presso il parcheggio dietro la Pieve di Gaione (Vigatto, PR). Informazioni e prenotazione contattando la guida Monica Vanin al num. 3497839997 oppure via email moni.vanin@gmail.com.