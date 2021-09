mobilità ecosostenibile

BICI ELETTRICHE ANTI TRAFFICO AI PARCHI REALI

Da settembre i guardiaparco e i dipendenti dell'Ente Parchi Reali si muoveranno in e-bike

e promuoveranno l'elettroturismo



Finalmente un "parco bici" (a pedalata assistita) al Parco in alternativa agli automezzi di

servizio. Con l'acquisto di ben 6 bici elettroassistite, ripartite tra il parco di Stupinigi e La

Mandria, l'Ente di Gestione dei Parchi Reali intende dare un chiaro segnale verso la mobilità e il

turismo sostenibile.



Per questo il personale dei Parchi Reali da oggi è impegnato ad utilizzare questi nuovi mezzi per

i piccoli spostamenti, evitando così anche il disturbo, in termini di rumore e polvere, per i fruitori

dell'area verde. In particolare ne usufruiranno i guardiaparco per il pattugliamento, i tecnici per

i sopralluoghi e alcuni amministrativi per raggiungere i servizi postali e bancari posti nelle

vicinanze.



Oggi al Borgo Castello della Mandria, in collaborazione con gli istruttori del Parco regionale

delle Alpi Marittime, si è tenuto un corso specifico rivolto al personale sulla meccanica dei nuovi

mezzi e sulla conduzione in sicurezza. Nel contempo, sempre al Borgo Castello, l'istituto

Formont sta avviando un corso rivolto a tutti coloro che intendono acquisire l'abilitazione

di guide ciclo-turistiche professionali.



Per ultimo, ma non ultimo come importanza, vi è l'obiettivo di organizzare tour dedicati a cura

delle guide cicloturistiche del settore promozione dell'Ente: si comincia il 26 settembre con la

proposta di una trentina di chilometri tra i boschi e i castelli delle terre di Baratonia, tra

Fiano e la val Ceronda, zone ben poco conosciute dal grande pubblico per la presenza di sterrati

e saliscendi non agevolmente affrontabili con bici muscolari.



Da qualche mese è anche possibile noleggiare le e-bike nel Parco La Mandria, alla Cascina

Rampa (www.cascinarampa.it): struttura regionale recuperata dall'Ente Parco, nei pressi

dell'ingresso al Parco Tre Cancelli (in via Scodeggio a Venaria) adibita a punto di sosta e ristoro

dedicato agli sportivi.



Comunicato a cura dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali

Per informazioni: Antonella Pogliano antonella.pogliano@parchireali.to.it

0114993356 - 3355489317