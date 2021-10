Da pochi giorni il Trenino che collegava la Reggia di Venaria al Parco de La Mandria, con tour interni, ha cessato il servizio.

Dopo 18 anni di viaggio il TIP ( Trenino Inter Parco) è arrivato all'ultima stazione.

I proprietari del Trenino hanno condotto nel Parco migliaia di famiglie, scolaresche, turisti italiani e stranieri, con particolare attenzione ai disabili.

Il Parco ringrazia il TIP per tutti gli anni in cui la passione per far conoscere natura ed animali hanno accompagnato i tours in trenino, deliziando grandi e piccini.