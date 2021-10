Martedì 05 ottobre in presenza e online

La Regione Emilia Romagna, la Provincia di Parma, il Comune di Parma, l'Università degli Studi di Parma, il CNR (CNR-IMEM), ARPAE, l' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, l'Unione Parmense degli Industriali, "Parma, io ci sto!", il Consorzio forestale "Kilometroverde Parma Impresa Sociale", hanno riconosciuto il vantaggio competitivo e l'importanza di una partnership pubblico\privata per la definizione e attuazione di un'azione condivisa allo scopo di accelerare la trasformazione sistemica del nostro territorio verso la neutralità carbonica al 2030 in coerenza gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Sarà presentato l'Accordo finalizzato al coordinamento di tutti gli Attori Locali verso l'obiettivo primario della neutralità, illustrando i rispettivi ruoli ed impegni fondanti la costituzione dell'"Alleanza Territoriale Carbon Neutrality: Parma". L'Alleanza è stata costituita per individuare una strategia locale per perseguire l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2030, con l'ambizione di coinvolgere le differenti categorie di stakeholders (imprese, scuole, cittadini, associazioni di categoria, ambientaliste, ecc.) e facilitare l'adozione del modello Alleanza Territoriale Carbon Neutrality ad altre aree della Regione o altre realtà territoriali, assicurando in primis il monitoraggio e la certificazione del bilancio di carbonio territoriale.

L'evento è trasmesso in streaming sul Canale YouTube della Provincia di Parma all'indirizzo:

https://www.youtube.com/channel/UCryi2ddrmGQjyneG57hRf0g

la partecipazione in presenza è limitata ai soli Rappresentanti degli Enti e Soggetti sottoscrittori dell'Alleanza nel rispetto delle limitazioni e condizioni di sicurezza a contrato dell'infezione da COVIS-19

Data: 5 ottobre 2021

Sala Convegni "A. Borri" Viale Martiri della Libertà - Palazzo Giordani

9.30 – 13.00

9.30 - 10.00 Saluti e apertura dei Lavori *

Elly Schlein – Vicepresidente e Assessore al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica della Regione Emilia Romagna

Gianpaolo Cantoni – Consigliere alla Pianificazione Territoriale e Trasporti della Provincia di Parma

Tiziana Benassi – Assessore del Comune di Parma alle politiche di sostenibilità ambientale

Paolo Andrei – Rettore dell'Università degli Studi di Parma

Emiro Endrighi – UNIMORE Prof. Associato presso: Dipartimento di Scienze della Vita

* in ragione di imprevisti o urgenze non preventivate dei Rappresentanti istituzionali potranno essere presenti altri Delegati delle stesse Istituzioni.

10.00 - 10.15 Presentazione Alleanza e struttura Progetto Definizione Obiettivi e programma di lavoro

Andrea Ruffini – Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Parma

Sara Pinelli – DAVINES S.p.A.

10.15 – 10.30 La Base Line: il primo anno di attività

Alessandro Petraglia – Responsabile Gruppo Operativo dell'Alleanza FASE1 Università degli Studi di Parma

10.30 – 10.45 Esperienze a confronto: progetti in Europa – Comune di Parma

10.45 – 11.00 Le azioni a favore del clima e l'energia nel Comune di Parma: il PAESC

Enzo Bertolotti – Responsabile dell'Ufficio Energia ed Energy Manager del Comune di Parma

11.00 – 11.30 Tavola Rotonda momento di confronto con diversi interventi degli Enti e Soggetti firmatari dell'Alleanza

11.30 – 11.45 Una nuova pianificazione per mitigare il dissesto

Dott. Tommaso Simonelli – Autorità di bacino Distrettuale del Fiume PO

11.45 – 12.00 Il ruolo della pianificazione territoriale e l'urbanistica: costruzione e gestione delle strategie

Ing. Barbara Nerozzi – Servizio Pianificazione Territoriale della Regione Emilia-Romagna

12.00 – 12.15 Il Progetto Synergy Audit: scelte consapevoli

Dott.ssa Ginevra Roli – SERN Sweden Emilia Romagna Network

12.15 – 12.30 Soggetti Privati come essere coinvolti, quale impegno possibile: il racconto del cambio di mentalità carbonica dell'impresa Soggetti Privati firmatari dell'Alleanza

12.30 – 12.45 La voce dei Portatori di interesse e il contributo delle Associazioni di Categoria

12.45 – 13.00 Tavola Rotonda momento di confronto e conclusioni

per info a.ruffini@provincia.parnma,it