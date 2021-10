Laboratorio didattico-naturalistico per bambini nella Riserva dei Ghirardi

In occasione dell'evento WWF nazionale Urban Nature, scopriamo come ri-utilizzare pigne, vasetti, canne, paglia e un sacco di altro materiale per rendere il nostro giardino/balcone/davanzale accogliente per la fauna. Piccoli animali come forbicine, coccinelle, crisope, farfalle e api selvatiche sono essenziali per la salute dei nostri giardini, essendo predatori instancabili di afidi e altri parassiti, o preziosi impollinatori dei nostri alberi e arbusti da frutto.

Per aiutarli, è possibile costruire bug-hotels, cioè alberghi per mini-animali, dove queste specie possono trovare riparo nel freddo dell'inverno o nicchie protette dove far nascere la prole in primavera ed estate.

Laboratorio didattico-naturalistico aperto ai bambini (dai 5 anni in su) in compagnia di un genitore, per imparare ad aiutare la biodiversità nei nostri giardini o balconi utilizzando materiale naturale e di recupero.

Presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale in località Pradelle di Porcigatone (Borgotaro, PR).

Evento gratuito.

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Norme Covid comunicate agli iscritti.