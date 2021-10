Sabato mattina 09 ottobre

La Boscoterapia è un cammino di eco-sintonizzazione con la Natura. Attraverso stimoli di riflessione e introspezione risveglieremo l'innata capacità di entrare in connessione con quanto ci circonda, aprendoci a un contatto più profondo con noi stessi. La Natura diventa sia compagna di viaggio, sia metafora del processo di autoconoscenza per farci scoprire, attivare ed esprimere la ricchezza di ciò che siamo.

Il Bosco rappresenta il luogo d'elezione per la pratica yoga e allo stesso tempo, ritirarsi nel bosco, è un rito di passaggio simbolico per raggiungere lo "libero" stato di coscienza ( "kaivalya", l'assoluto isolamento).

Lo Yoga dell'Albero è il mezzo per radicarci al suolo, percepire la terra, avvertire la sua forza e predisporre il nostro cuore e la nostra mente al rispetto e all'amore per la Natura e per tutti gli esseri viventi, animali e vegetali.

Il cammino consapevole e lo Yoga dell'Albero è adatto a tutti. Tappetino,vestiti comodi adatti alla stagione.

In prgramma due date: sabato 09 ottobre e sabato 13 novembre dalle 10 alle 12.

Ritrovo presso il parcheggio Case Nuove (dietro il Ristorante I Pifferi) a Sala Baganza (PR).

Il costo è di € 15 per adulti e € 10 per ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Informazioni e prenotazione contattando Claudia al num. 340/9945603 (info@lemonadi.it) oppure Elisa al num. 349/4286844 (elisa@asininelcuore.it).