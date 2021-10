Culture e colture intorno a Torrechiara con Camminaparchi

Ci incontreremo presso il castello di Torrechiara (parcheggio sotto il castello, m. 221). Saliremo al castello (m. 278) lungo il sentiero ombreggiato, attraversando il cosiddetto Bosco delle Favole che circonda la collina (antico accesso al castello): sarà l'occasione per cominciare a condividere notizie sulla località, il castello e il suo borgo. Dopo un breve sguardo al borgo, imboccheremo il Sentiero d'arte, che percorreremo fino allo sbocco su Strada della Nave all'altezza delle Cantine Lamoretti (possibilità di degustazione). Salita lungo Strada della Nave, attraverso Casatico (m. 384) con sosta a Castelpiombino e visita all'azienda omonima: i produttori ci descriveranno l'attività del loro vivaio, con il recupero delle essenze/varietà locali antiche e la piccola ma qualificata produzione di olio EVO (possibilità di degustazione). Un'antica vocazione del territorio, ritrovata e coltivata – è il caso di dirlo – con passione! A seguire, breve passeggiata panoramica nella località, che presenta edifici di pregio e un magnifico affaccio su entrambi i versanti del crinale. Discenderemo al parcheggio ai piedi del castello di Torrechiara lungo la Strada per Goiano (con possibilità di breve deviazione su Strada Valle di Casatico, che offre splendide inquadrature del castello) e la Strada del Mulino.

Grado di difficoltà: T, comprende anche percorso su sentiero, con possibilità di terreno pesante. Adatto anche a famiglie con bambini/ragazzi. Controindicato in caso di problemi di deambulazione, difficoltà circolatorie o respiratorie. Occorre un minimo di abitudine a camminare per un tempo prolungato e in salita/discesa. Come in tutte le escursioni, è sempre possibile il contatto con allergeni (piante, insetti), perciò è sconsigliato a chi presenta allergie di questo genere (richiesto comunque di viaggiare con opportuni farmaci personali).

Dislivelli: m.160 + m. 160 – (percorso ad anello) - Tempo di percorrenza: 3 h

Ritrovo: Sabato 9 Ottobre 2021 ore 14.45 per partire alle ore 15.00 c/o Parcheggio in Strada del Mulino - località Torrechiara (Langhirano PR) - Termine escursione ore 19.00 circa

Attrezzatura richiesta: Attrezzatura da escursione di mezza giornata. Raccomandate calzature adatte (scarpe con suola scolpita, scarponcini), dispositivi di protezione contro il sole e la pioggia. Borracce/tazze (vari punti acqua sul percorso), kit medico con farmaci di uso personale. In costanza delle disposizioni anti-Covid si raccomanda ai turisti la disponibilità e l'uso di mascherina e disinfettante per le mani, nonché il rispetto di ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza contro la pandemia.

Organizzatore e Guida: Monica Vanin (Guida turistica, accompagnatrice turistica e guida ambientale escursionistica)

Costi di partecipazione: € 15 adulti € 10 bambini dai 7 ai 12 anni, gratuità per bambini 0-6 anni. Sconto 10% per titolari di Parma Card.

Prenotazione obbligatoria: Tel. 3497839997 E-mail: moni.vanin@gmail.com

Per le eventuali degustazioni, i relativi costi e le prenotazioni, contattare la guida.