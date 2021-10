In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale sabato 09 e domenica 10 ottobre

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Comune di Collecchio e l'Ente Parchi del Ducato propongono un doppio appuntamento in programma al teatro alla Corte di Giarola persabato 9 Ottobre alle 21 e domenica 10 Ottobre alle 16.30.

Presentato in anteprima da L.O.F.T/Progetti&Teatro, la produzione teatrale 'Questa è la mia vita' segue il percorso autobiografico del vissuto di Adalgisa Conti, rinchiusa giovanissima in manicomio dov'è rimasta fino alla fine dei suoi giorni.

Attraverso le sue lettere, recuperate all'interno della sua cartella clinica, il lavoro teatrale tratteggia il ricordo di Adalgisa, denunciando al tempo stesso il delitto istituzionale e culturale consumato sulla mente e sul corpo di questa donna.

Per la regia di Carlo Ferrari, che ne ha curato l'adattamento drammaturgico insieme a Sandra Socini, attrice protagonista, e con le musiche di Patrizia Mattioli, lo spettacolo è ad ingresso gratuito con Green Pass e prenotazione obbligatori: telefono e WhatsApp 346 6716151; organizzazione.uot@gmail.com

Restano in vigore le consuete misure anti Covid: uso della mascherina, igiene delle mani e distanziamento interpersonale tra non conviventi.

Sul sito del Comune di Collecchio è possibile vedere il trailer.