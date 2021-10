Incontro di aggiornamento per guide, educatori e volontari in presenza e online

Ma nei parchi ci sono i lupi? E quanti? Come mai nel bosco ci sono tanti alberi morti? Che sentieri si possono percorrere a piedi o in bicicletta?

Per rispondere a queste e altre domande frequenti rivolte agli operatori in contatto con il pubblico, i Parchi del Ducato organizzano una giornata per presentare le tante novità e notizie relative ai recenti monitoraggi della fauna, alla gestione forestale, alla sistemazione della sentieristica e all'apertura di nuovi centri visita e musei e di nuove opportunità per la fruizione.

Giovedì 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 circa, nella sala convegni della Corte di Giarola, nel Parco Fluviale del Taro, è in programma IN GIRO PER I PARCHI DELL'EMILIA OCCIDENTALE, un appuntamento dedicato a guide gae, educatori e volontari che lavorano in parchi e riserve, un interessante aggiornamento su ricerche e progetti in corso o appena terminati.

I relatori saranno i tecnici e gli esperti dell'Ente, impegnati quotidianamente nella gestione e coordinamento dei progetti e delle attività.

L'incontro è organizzato dal CEAS Aree protette Emilia Occidentale e potrà essere frequentato in presenza (max 65 persone) o on line sempre con prenotazione obbligatoria.

Per prenotazioni: https://bit.ly/Agg_2021_Parchi

Per informazioni: m.dominici@parchiemiliaoccidentale.it

Per la presenza è obbligatorio il Green Pass.

PROGRAMMA

10.00 Specie di interesse per la conservazione: monitoraggio, ricerca e salvaguardia, i risultati nelle diverse aree protette - a cura di Renato Carini: avifauna, Progetti LIFE (Eremita, Claw), fauna ittica e Emanuele Fior: flora, insetti e mammiferi

11.00 Interventi di contrasto ai cambiamenti climatici ed a favore della biodiversità, a cura di Emanuele Fior

11.30 Sentieristica nelle Aree Protette: percorsi escursionistici e cicloturistici, Via Longobarda e Ciclovia dei Parchi e dei Castelli del Ducato - a cura di Doriano Rivieri

12.00 Il nuovo Centro di Cultura Ambientale nella Riserva Parma Morta, a cura di Paola Urangi e Cinzia Schianchi

12.30 Il progetto Erasmus Plus Get up, a cura di Patrizia Marani

12.45 Il Museo Mare Antico e Biodiversità – Agrilab Giarola, a cura di Monica Dominici e Enrica Montanini

13.15 Pausa Pranzo

14.30 Interventi forestali e conservazione di habitat nel Parco Boschi di Carrega

Allestimento sentieri nel Parco dei Cento Laghi (Monchio delle Corti)

Geosito di Mezzani: interventi

Il Progetto CONtrollo degli ECOsistemi FORestali (CONECOFOR)

a cura di Antonia Cavalieri e Cinzia Schianchi

15.30 La Riserva dei Ghirardi: indagini recenti su flora e vegetazione, fauna e interventi - a cura di Guido Sardella

16.00 Programma Investimenti Aree protette 2021-2023. Interventi per la tutela e incremento della biodiversità, a cura di Renato Carini