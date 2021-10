Appuntamenti dall’ 8 al 10 ottobre 2021

PARCO LA MANDRIA

Venerdì 8 ottobre

Ore 16.30 – Cascina Oslera - Vita in Cascina

Ore 20.15 – La notte è piccola speciale bramito

Ore 21.00 - Voci nella notte speciale bramito

Sabato 9 ottobre

Ore 21.00 - Voci nella notte speciale bramito

Domenica 10 ottobre

Dalle ore 8.00 – MANDRIALONGA

Ore 10.00 – Scoiattolo Nat

Sabato 9 e Domenica 10 ottobre

ITUR Festeggia il Decennale della Fondazione - Percorso sensoriale gratuito

· AL CIABOT DEGLI ANIMALI CON SKUA NATURE : A tu per tu con gli animali - SESSIONI DI MACROFOTOGRAFIA - GRATUITO

CENTRO VISITE DI CASCINA BRERO – APERTO ORE 10.00-19.00 con tutti i servizi della Cascina

RISERVE NATURALI - LANZO

Sabato 9 ottobre

LANZO - Passeggiata Antica Strada Per Viu'

PARCO DI STUPINIGI

Per tutto il fine settimana, dall'8 al 10 ottobre FLOR – Stand "Autostrada della Api"

Le attività di visita guidata sono tutte su prenotazione obbligatoria. All'interno dell'evento sarà indicata la modalità di pagamento e prenotazione dell'attività.

