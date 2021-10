La bellezza della natura in autunno è risaputa: colori caldi, castagne, funghi e foliage emergono come i nuovi protagonisti del bosco!

La Casa del Parco dell'Adamello ha quindi pensato ad una serie di eventi per cogliere le meraviglie di questa stagione. Situata a Vezza d'Oglio in Alta Valle Camonica si trova in una delle zone più belle dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e vi invita a due occasioni speciali:

APERICERVO : sabato 9 e 16 ottobre a partire dalle 15.00 potreste trascorrere il pomeriggio con una visita guidata nell'area faunistica e osservazione dei cervi. Ci sarà anche un laboratorio per bambini e un aperitivo speciale. Qui puoi trovare la locandina!

Escursione "Bramito dei Cervi": Si parte da questo weekend (9 e 10 ottobre) con una serie di passeggiate faunistiche in Val Grande per l'avvistamento dei cervi. Qui puoi trovare la locandina!

Per iscrizioni ed eventuali informazioni: Telefono: 0364.76165 – Cell: 349.8662828 – www.alternativaambiente.com – Email: alternativaambiente@gmail.com