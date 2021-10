Domenica, 10 ottobre ore 11.00 presso la Sala Museo di Villa Arconati Far vieni anche tu a dare il benvenuto a e-pic land!

Cos'è?

E' uno dei PIC - Piani integrati della Cultura che Regione Lombardia ha introdotto come strumento per sostenere progettualità culturali.

Ci sarà infatti la conferenza stampa di apertura del progetto "Ri-creare cultura_Ri-generare il patrimonio: Ville di Delizia, Parchi, Acque: strategie integrate azioni innovative tra Brianza e Città Metropolitana" finanziato da Regione Lombardia nell'ambito dei piani integrati della cultura, i cui partner sono:

capofila FAR-Fondazione Augusto Rancilio con Villa Arconati, portale di accesso al territorio e al sistema delle Ville da Milano

con Villa Arconati, portale di accesso al territorio e al sistema delle Ville da Milano il Comune di Bollate , con la sua lunga esperienza di progettazione e partecipazione culturale

, con la sua lunga esperienza di progettazione e partecipazione culturale il Comune di Desio con Villa Tittoni Traversi e il suo Parco

con Villa Tittoni Traversi e il suo Parco il Comune di Rho con Villa Burba, centro civico e punto di riferimento per i giovani

con Villa Burba, centro civico e punto di riferimento per i giovani il Parco delle Groane , con la sua rete di percorsi ambientali

, con la sua rete di percorsi ambientali il Consorzio di bonifica Est-Ticino Villoresi , con il grande Canale Villoresi e le Vie d'Acqua

, con il grande Canale Villoresi e le Vie d'Acqua la Cooperativa sociale Stripes con la sue esperienze di laboratori partecipati per i bambini e ragazzi

con la sue esperienze di laboratori partecipati per i bambini e ragazzi Provincia di Monza e della Brianza, che darà ulteriore vigore a e-pic land con Ville Aperte, la più grande manifestazione di valorizzazione delle Ville Gentilizie.

E-pic land si estende dal nord di Milano alla Brianza, tra il Seveso a est e l'Olona a ovest, fino ai grandi laghi prealpini. Il territorio conserva i segni della Civiltà delle Ville, segni che, per più di tre secoli, hanno caratterizzato il paesaggio, con una ricca trama di Ville di Delizia e di Dimore Gentilizie, Parchi e Vie d'Acqua. Si vuole unire i diversi luoghi con un filo narrativo comune, per scoprire nuovamente la ricchezza ambientale e storica di un territorio complesso e fortemente segnato dalle trasformazioni degli ultimi decenni, considerando la diversità come maggior punto di interesse.

