Dal 27 settembre al 31 ottobre nei supermercati Coop potrai scegliere di sostenere uno dei tre progetti locali proposti dai Consigli di Zona soci di Coop Alleanza 3.0. Circa 500 progetti promossi in collaborazione con 490 realtà locali: un "noi" che rispecchia il significato più profondo della parola cooperare, operare con altri per un obiettivo comune.

I Consigli di Zona soci hanno selezionato tre progetti per ogni negozio, tra quattro ambiti di interesse: ambiente, cultura, solidarietà e stili di vita. A scegliere quale sostenere sei tu, semplicemente facendo i tuoi acquisti in Coop: ogni 15€ di spesa (e multipli) ti viene consegnato un gettone cartaceo che puoi inserire nelle urne presenti appena fuori dall'area delle casse. Tre urne, tre progetti, di cui troverai il racconto e gli obiettivi: scegli il tuo preferito! E se sei socio, scegli due volte: sulla tua Carta socio viene caricato in automatico un gettone virtuale per ogni gettone cartaceo ottenuto.

I progetti dei Parchi del Ducato sono:

Coop Collecchio

Agrobiodiversità con...gusto: laboratori di cucina in Agrilab Giarola!

In cucina si può imparare non solo a cucinare ma anche a conoscere l'agro-biodiversità: cereali, frutti, ortaggi e altri prodotti sono gli ingredienti di piatti gustosi della tradizione e della cultura gastronomica di diversi paesi. In Agrilab, con i consigli e l'aiuto di cuochi esperti, si cucineranno varietà antiche e prodotti di qualità, coltivati o allevati con rispetto per la nostra salute e quella del pianeta. Per famiglie con bambini, adulti e per tutti gli appassionati di cucina attenti alla sostenibilità!

Coop Noceto e Sala Baganza

ParchiAScuola

Per scoprire la biodiversità e stare a contatto con la natura non serve andare molto…lontano, è sufficiente il giardino della scuola, oppure il parco urbano ma, ancora meglio, il Parco Naturale più vicino, quello Fluviale del Taro. Percorsi educativi, laboratori e attività con le classi delle scuole di Noceto, adattabili secondo le esigenze degli insegnanti e della programmazione didattica della scuola.

Coop Salsomaggiore Terme

Vivi il museo Vivo: allestimento di un'aula didattica all'aperto presso il Podere Millepoppi (Parco dello Stirone e Piacenziano)

Presso il Podere Millepioppi, bene confiscato alla criminalità organizzata a San Nicomede (Salsomaggiore Terme), nel settembre 2020 è nato il Museo Mare Antico e Biodiversità (MuMAB), con percorsi espositivi dedicati alla paleontologia e alla diversità biologica. Il MuMAB è gestito dall'Ente parchi Emilia Occidentale. Negli spazi esterni è previsto l'allestimento di un'aula didattica all'aperto per attività connesse ai percorsi espositivi. Lo spazio sarà dedicato a scuole e famiglie, con punti illustrati e spazi didattici.

