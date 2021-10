Sostieni i nostri progetto con Coop+vicini

Un doppio appuntamento sabato 09 ottobre nella Riserva dei Ghirardi tra insetti impollinatori e uccelli migratori

Un sabato ricco nella Riserva, tutto dedicato agli animali:

- World Migration Bird Day – dalle 10 alle 13 una passeggiata per osservare gli uccelli migratori

- BUG HOTEL: una casa per impollinatori – dalle 15 alle 18 un laboratorio didattico-naturalistico per bambini

Entrambi gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Un cammino di eco-sintonizzazione con la Natura attraverso stimoli di riflessione e introspezione. Risveglieremo l'innata capacità di entrare in connessione con quanto ci circonda, aprendoci a un contatto più profondo con noi stessi. La Natura diventa sia compagna di viaggio, sia metafora del processo di autoconoscenza. Attività adatta a tutti. Il ritrovo è alle 10 presso il parcheggio Case Nuove a Sala Baganza (PR). Informazioni e prenotazione contattando Claudia al num. 340/9945603 (info@lemonadi.it) oppure Elisa al num. 349/4286844 (elisa@asininelcuore.it).

Saliremo al castello lungo il sentiero ombreggiato, attraversando il cosiddetto Bosco delle Favole. Dopo un breve sguardo al borgo, imboccheremo il Sentiero d'arte, che percorreremo fino alle Cantine Lamoretti. Attraverso Casatico con sosta a Castelpiombino e visita all'azienda omonima: i produttori ci descriveranno l'attività del loro vivaio, con il recupero delle essenze/varietà locali antiche e la piccola ma qualificata produzione di olio EVO. Il ritrovo è alle 14,45 nel parcheggio in Strada del Mulino a Torrechiara (Langhirano PR). Informazioni e prenotazione contattando la guida Monica Vanin al num. 3497839997 oppure via email moni.vanin@gmail.com.

Il Comune di Collecchio e l'Ente Parchi del Ducato propongono un doppio appuntamento in programma al teatro alla Corte di Giarola per sabato 9 Ottobre alle 21 e domenica 10 Ottobre alle 16.30. Presentato in anteprima da L.O.F.T/Progetti&Teatro, la produzione teatrale 'Questa è la mia vita' segue il percorso autobiografico del vissuto di Adalgisa Conti, rinchiusa giovanissima in manicomio dov'è rimasta fino alla fine dei suoi giorni. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito con Green Pass e prenotazione obbligatori: telefono e WhatsApp 346 6716151; organizzazione.uot@gmail.com

Grazie alla suggestione del bosco e dei laghi potremo tornare indietro nel tempo e incontrare le figure mitiche che popolavano i boschi. L'uomo ha costellato la natura di spiritelli e figure leggendarie. Nel percorso incontreremo cinque figure ancestrali che rappresentano gli archetipi del folklore popolare. Il ritrovo è alle 15 presso il parcheggio Case Nuove a Sala Baganza (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Salton Francesco al num.3208436753 oppure via email francescosalton82@gmail.com.

Accompagnati dal micologo, nei boschi di Schia per cercare, riconoscere e raccogliere diverse specie fungine, i funghi raccolti saranno cucinati per essere degustati a pranzo. Il ritrovo è alle 9,30 presso il Camping Schia in Via Casagalvana 38 a Schia di Tizzano Val Parma. Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Diadorim Saviola al num. 3491613984 oppure via email diadorim.saviola@libero.it.

Dal 27 settembre al 31 ottobre nei supermercati Coop potrai scegliere di sostenere uno dei tre progetti locali proposti dai Consigli di Zona soci di Coop Alleanza 3.0. I Parchi del Ducato propongono: Agrobiodiversità con...gusto: laboratori di cucina in Agrilab Giarola!, ParchiAScuola e Vivi il museo Vivo: allestimento di un'aula didattica all'aperto presso il Podere Millepoppi. Ogni 15€ di spesa (e multipli) ti viene consegnato un gettone cartaceo che puoi inserire nelle urne presenti appena fuori dall'area delle casse. Aiutaci con i nostri progetti!

I Parchi del Ducato organizzano una giornata per presentare le tante novità e notizie relative ai recenti monitoraggi della fauna, alla gestione forestale, alla sistemazione della sentieristica e all'apertura di nuovi centri visita e musei e di nuove opportunità per la fruizione. Giovedì 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 circa, nella sala convegni della Corte di Giarola, nel Parco Fluviale del Taro, è in programma "IN GIRO PER I PARCHI DELL'EMILIA OCCIDENTALE", un appuntamento dedicato a guide gae, educatori e volontari che lavorano in parchi e riserve, un interessante aggiornamento su ricerche e progetti in corso o appena terminati. Possibilità di seguire l'evento online.