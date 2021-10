Lex – Criteri medici e istruzioni per fronteggiare l’infezione

L'INAIL ha emanato due raccomandazioni riguardanti il Covid sui luoghi di lavoro. La prima riguarda i "criteri medico-legali per la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2". La seconda raccomandazione consiste nelle "Istruzioni operative in tema di durata del periodo di ITA in infortuni da COVID-19."