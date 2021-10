Domenica 10 ottobre a Borgotaro con la Riserva dei Ghirardi

Le nostre città devono diventare nature-positive e amiche del clima: è con questo messaggio che il WWF Italia lancia la quinta edizione di Urban Nature in vista della manifestazione che animerà i grandi e i piccoli centri in tutta Italia in occasione della Festa della Natura in città.

Domenica mattina a Borgotaro, WWF Parma e GELA Guardie Ecologiche di Legambiente Parma vi invitano alle seguenti attività:

Ore 09:30 Apposizione di hotel per insetti impollinatori

ore 09:45 Piantumazione alberi da frutta nel Frutteto dei Pellegrini sulla Via degli Abati

ore 10:00 Esplorazione della biodiversità del fiume con l'app iNaturalist

ore 11:00 Raccolta rifiuti lungo la pista ciclabile. Pista ciclabile presso Assistenza Pubblica di Borgotaro.

In occasione di Urban Nature, il Centro Viste della Riserva Ghirardi resta chiuso (apertura ore 14:30).

È gradita la prenotazione via SMS o Whatsapp al numero 3497736093

L'attività sarà svolta in ottemperanza alle norme anti Covid (portare mascherina da usare in caso di impossibilità di distanziamento).