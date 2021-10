Un'escursione al tramonto, una passeggiata dedicata a Dante e un cooking lab nel Parco del Taro

Torna a Parma e dintorni il Grand Tour Emil Banca!

L'ultimo appuntamento della rassegna si tiene nei nostri territori e ha come tema "vivi il fuoco dell'arte".

Domenica 17 ottobre i Parchi del Ducato hanno organizzato ben 3 appuntamenti diversi, adatti a tutti gusti e gratuiti. Le prenotazioni avvengono solo online tramite il sito della manifestazione.

Per informazioni, invece, potete chiamare lo 0521/802688.

Tramonto di fuoco a Chiesuole

Alle ore 17.30 presso l'Area Naturalistica Le Chiesuole, Collecchio (PR)

Una passeggiata semplice e adatta a tutta la famiglia per vivere un'esperienza circondati dalla luce del tramonto immersi nella pace dell'area naturalistica Le Chiesuole a Collecchio (PR). Prima era una polverosa cava di ghiaia, ma oggi è una delle zone umide artificiali più importanti (e più grandi) dell'Italia settentrionale. I molteplici interventi hanno permesso alla Natura di riprendersi i suoi spazi e di poter accogliere moltissimi uccelli. Una guida esperta dei Parchi del Ducato ci racconterà le bellezze floreali, tra cui piante acquatiche che danno riparo a anfibi, e osserveremo gli uccelli che frequentano il lago nascosti nel capanno di osservazione.

Si consigliano scarpe da ginnastica o scarponcini, abbigliamento adatto alla stagione e pila. E' obbligatorio portare con sè una mascherina che verrà utilizzata nei momenti in cui non si potranno mantenere le distanze di sicurezza.

La visita ha una durata di circa 1 ora e 30 minuti ed è gratuita (massimo 20 partecipanti). Accessibile a disabili in condizioni di bel tempo. In caso di maltempo, verrà annullata.

Ecco il link per iscriversi: Tramonto di fuoco a Chiesuole

Fuori di zucca!

Alle 16.30 presso Agrilab alla Corte di Giarola, Collecchio (PR)

Nella pittoresca Corte di Giarola a Collecchio è presente Agrilab, una cucina didattica per cooking lab e attività dedicate alla cultura del cibo e all'alimentazione, in stretto contatto con l'agrobiodiversità e le filiere produttive del territorio.

Un luogo in cui il fuoco fa da padrone.Anche in passato il fuoco era protagonista perché in Agrilab è presente la vecchia fornacella del caseificio, visibile sotto il pavimento, utilizzata nell'Ottocento per produrre il formaggio. Il laboratorio è dedicato alla zucca, anzi ai diversi tipi di zucca. Un cuoco professionista ci descriverà le caratteristiche e la versatilità di questa verdura autunnale. Ci mostrerà ricette facili: una salata dedicata agli adulti e una dolce per i bambini.

Attività a cura di Parchi del Ducato con la collaborazione dello chef Luca Di Serio.

Il laboratorio ha una durata di circa 1 ora e 30 minuti ed è gratuita (massimo 20 partecipanti). Accessibile a disabili. In quanto è al chiuso, si terrà anche in caso di maltempo. Greenpass obbligatorio (tranne per i bambini sotto i 12 anni).

Ecco il link per iscriversi: Fuori di zucca!

Il fiume Infernale

Alle ore 17.30 presso area di accesso al Parco del Taro a Medesano (PR)

A partire dalla Selva Oscura, luogo di smarrimento e di paura, ci faremo accompagnare da Virgilio in questa semplice ma straordinaria escursione nell'ambiente fluviale.

Incontreremo gli ignavi che corrono lungo la ghiaia millenaria e conosceremo l'infernale traghettatore che, come avveniva anche sul Taro nel XVIII secolo, accompagna le anime verso rive lontane.

I versi del Sommo Poeta, nell'anno delle celebrazioni del 700° dalla sua morte, faranno da guida nel contesto naturale del fiume Taro, potendo così unire armoniosamente sia gli importanti aspetti ambientali che quelli della nostra cultura.

Si consigliano scarpe da ginnastica o scarponcini, abbigliamento adatto alla stagione e pila. E' obbligatorio portare con sè una mascherina che verrà utilizzata nei momenti in cui non si potranno mantenere le distanze di sicurezza.

Attività a cura di Parchi del Ducato in collaborazione con Lorenzo Cainelli, Guida ambientale escursionista e storyteller dei Racconti del Basilisco.

La visita ha una durata di circa 1 ora e 30 minuti ed è gratuita (massimo 20 partecipanti). Non accessibile ai disabili. Passeggiata semplice e in pianura. Il luogo dell'incontro verrà comunicato al momento della prenotazione.

In caso di maltempo, verrà annullata.

Ecco il link per iscriversi: Il Taro infernale

I posti sono limitati! Non esitate a prenotare!