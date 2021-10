Attraverso la Via Francigena, da Talignano al Parco dei Boschi di Carrega

Immersi nella quiete dell'autunno, partendo dalla antica Pieve di Talignano camminiamo consapevolmente attraverso la variante19bis della Via Francigena raggiungendo i laghi della Grotta e della Svizzera del Parco dei Boschi di Carrega nella mattinata di sabato 16 ottobre.

Lungo il cammino, il tempo è scandito dalla pratica Yoga e dalla meditazione per condurci ad una benefica "completa immersione" in Natura.

Manteniamo il cellulare spento e camminiamo anche in caso di lieve mal tempo per circa 7 km.

Al termine dell'appuntamento è possibile incontrare gli amici asinelli con cui fare un picnic autogestito all'aria aperta.

Il percorso è dedicato agli adulti e ai ragazzi accompagnati > 12 anni, è guidato da Elisa Lorenzani (insegnante Yoga e Meditazione, Coadiutrice dell'Asino in Attività Assistita con Animali - Pet Therapy – Green Coaching Inspired).

Si consiglia di portare con sé: abbigliamento comodo e a strati, tappetino leggero, scarpe da ginnastica, mascherina, repellenti per insetti e acqua.

Il ritrovo è alle 9,30 alla pieve di Talignano in via alla Pieve, 6 a Talignano, Sala Baganza (PR) e il ritorno è previsto per le 12,00. Possibilità di fare un picnic presso la sede di Asini nel Cuore A.P.S.

Il costo di partecipazione è di € 15 a incontro da aggiungere alla quota associativa di € 7.

Per informazioni e prenotazioni contattare la giuda Elisa Lorenzani al num. 349 4286844 oppure via email elisa@asininelcuore.it