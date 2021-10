Autunno tra colori e sapori nel Parco dei Cento Laghi

La castagna protagonista dei sapori d'autunno, scoprire le sue virtù nel cuore di un castagneto...assaporarne il gusto.

Un giro ad anello lungo il castagneto situato sopra l'abitato di Corniglio, nell'incontaminata Val Bratica. Dall' Ex Colonia Montana (800 m. s.l.m.) prenderemo il sentiero che porta verso l'abitato di Sivizzo 824 m. s.l.m. per poi rientrare facendo la vecchia strada comunale.

Grado di difficoltà: T (facile) - Dislivelli complessivi: +/ - 150 m - Tempo di percorrenza: 3 ore, soste escluse

Ritrovo: Sabato 16 Ottobre 2021 ore 15.00 a Corniglio (PR) c/o Ex Colonia Montana - Via Borri 8. Termine escursione ore 18.15

Organizzatore: C.O.F.A.P. - Guida: Monica Valenti (Guida Ambientale Escursionistica)

Costi di partecipazione: adulti € 12.00, bimbi 6-12 anni € 5.00, il secondo bimbo gratis.

Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cel 348 8224846 mokavalenti@libero.it, pagina f guide val cedra

Possibilità cena presso "Claudia Ristorante Pizzeria" Via Andrea Borri n 6 Corniglio (Pr) tel 0521 881399 - Possibilità pernotto presso Albergo "La Viasa" via bassa 4 Corniglio (PR)- prezzo camere dotate di bagno privato e connessione Wi-fi e prima colazione: camera singola € 35.00, camera doppia € 60.00, camera tripla € 80.00; camera quadrupla € 100.00. info e prenotazioni www.albergo-laviasa.it cel 366 6548848