Dal 15 ottobre anche tutto il personale dell'Ente Parchi Emilia Centrale, come previsto all'articolo 1 del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening", avrà l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 ("green pass").

Ciò varrà anche per tutti i consulenti incaricati e i soggetti economici il cui personale opera o transita nelle sedi dell'Ente, infatti la disposizione si applica anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.

Entro il 15 ottobre verranno definite le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche per i controlli in tutte le sedi territoriale dell'Ente.

Si ricorda che danno diritto al "green pass" (valido solo se completo di QRcode da scansionare):

la prima dose di vaccino con decorrenza immediata e non più dopo 14 gg. (validità fino alla 2a dose);

la seconda dose di vaccino (validità 12 mesi);

la guarigione da Covid-19 e fine isolamento (validità 6 mesi);

la guarigione da Covid-19 e successiva vaccinazione (validità 12 mesi);

il test antigenico rapido con esito negativo (validità 48 ore);

il test antigenico molecolare con esito negativo (validità 72 ore);

il test salivare molecolare con esito negativo (validità 72 ore).

Sono previste sanzioni amministrative per il datore di lavoro che non controlla o che non organizza il controllo, per chi accede (lavoratore e terzi lavoratori) nel luogo di lavoro senza green pass o con green pass non valido.

Per ogni informazione: Gabriele Mordini (gabriele.mordini@parchiemiliacentrela.it) o Alessandra Galli (alessandra.galli@parchiemiliacentrale.it) presso la sede dell'Ente di Pievepelago (tel. 0536 72134).