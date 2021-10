Da domani 12 Ottobre il sentiero/strada sterrata che sale da Villaggio Prinzera (Terenzo, PR) alla cima del Monte Prinzera è chiuso per lavori di ripristino della strada stessa ad opera del gestore dell'antenna. E', però, percorribile nei weekend. I lavori dovrebbero durare 30 giorni lavorativi. E' possibile accedere alla Riserva dagli altri accessi.

Cammineremo immersi nella natura, a passo di Nordic Walking, tra le varianti cromatiche della stagione più magica dell'Appennino. Un piacevole percorso ad anello nel bosco autunnale, per grandi e piccoli escursionisti (dagli 8 anni), che con calma ci condurrà fino alla panoramica cima del Monte Caio. Non mancheranno soste fotografiche, osservazioni naturalistiche e, a chi lo vorrà, verranno fornite alcune nozioni sulla tecnica del Nordic Walking associata all'escursionismo. Il ritrovo è alle 9,30 presso lo Chialet Pian della Giara a Schia di Tizzano Val Parma (PR). Informazioni e prenotazione contattando la guida Gemma Bonardi al num. 347.5267602 oppure via email gemma.bonardi@terre-emerse.it, il sito www.terre-emerse.it o la pagina FB Terre Emerse

Il percorso ad anello della lunghezza di circa 20 km offre tantissimi spunti di riflessione. Si parlerà di storia antica, visitando il borgo medioevale di Vigoleno, di brigantaggio ottocentesco antinapoleonico, di enogastronomia e di geologia. Il percorso su carrareccia è molto panoramico per la quasi totale assenza di alberi di alto fusto e si apre sulla Val d'Arda da un lato, con insolita vista sul Borgo medioevale di Castell'Arquato e sui calanchi del Parco dall'altra. Il ritrovo è alle 9,15 presso il parcheggio di Vigoleno (PC) vicino alle mura del borgo. Informazioni e prenotazione contattando la guida Sara Sichel al num. 3803339886 oppure via email escursionieva@gmail.com o la pagina FB Eva Gruppo Esploratori Val d'Arda.

"Incontro con l'energia vibrazionale dell'Arpa e dei Cavalli" Le gentili note dell'arpa e la presenza sensibile e spirituale dei cavalli vi accompagneranno in un viaggio fatto di scoperta, leggerezza, e saggezza della natura. Grazie alla musica inizieremo a immergerci nell'incontro respirando liberamente e lasciando andare pesi e preoccupazioni, connettendoci con il presente e con la potente energia dei cavalli liberi intorno. Il ritrovo è alle 14 presso il centro visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgotaro (PR). Info e prenotazioni Elena 3315449986 oppure Viola Blu 3409257454.

L'ultimo appuntamento della rassegna si tiene nei nostri territori e ha come tema "vivi il fuoco dell'arte". Domenica i Parchi del Ducato hanno organizzato ben 3 appuntamenti diversi, adatti a tutti gusti e gratuiti: Tramonto di Fuoco a Chiesuole, Fuori di Zucca in Agrilab e Il fiume infernale sui sentieri di Medesano. Le prenotazioni avvengono solo online tramite il sito della manifestazione.