Lex -Sentenza sul legge Regione Lazio per gestione dei rifiuti

La Corte Costituzionale ha messo una sentenza di illegittimità in base alla quale si afferma che le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato in base a una scelta allocativa compiuta con il Codice dell'ambiente.

La Corte ha stabilito che è costituzionalmente illegittima, a far data dal 29 aprile 2006, l'art. 6, c., lettere b) e c), quest'ultima limitatamente al riferimento alla lett. b), della l.della R. Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).