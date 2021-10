Per concludere la stagione 2021, prima del letargo invernale, il Centro Faunistico del Parco dell'Adamello, gestito dall'Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell'Adamello e del Comune di Paspardo invita tutti domenica 24 ottobre per visita guidata all'interno del bosco.

Non usna semplice passeggiata ma sarà un'occasione per immergersi nei colori dell'autunno e scoprire come piante ed animali si preparano, ognuno a modo proprio, ad affrontare il periodo più impegnativo dell'anno.

In seguito sarà proposto anche un laboratorio di "natura creativa".

La giornata è aperta a tutti ma pensata in particolar modo alle famiglie.

