Mercoledì 20 ottobre alle ore 17.00 ci sarà una diretta sulla piattaforma Zoom con il Parco Monte Barro.

Verranno presentati i programmi per le scuole del Parco; al cenro dei loro programmi ci sono: laboratori, escursioni, esperienze di orienteering e cacce al tesoro naturalistiche, etnografiche e archeologiche.

L'educazione all'aperto è vista come opportunità per restituire a tutti la possibilità di vivere a pieno il rapporto con la natura e con il territorio. E' importate fare questo tipo di attività perché è l'occasione per ridare valore sia al territorio che alla comunità in cui si vive e creare delle connessioni al loro interno.

Per ricevere il link della diretta chiamare il numero: 3662380659

Oppure scrivere all'email: educazione@eliante.it

