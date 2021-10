Dal 30 settembre al 2 ottobre oltre 50 ministri di altrettante nazioni si sono riuniti a Milano in occasione della Pre-COP per discutere delle aspettative sui risultati della COP 26 e per focalizzare i punti chiave del negoziato sul clima. Il risultato dei lavori della Pre-COP è stato riassunto in un "Chair's Summary" che mette a fuoco i punti principali del confronto in vista della COP. I ministri hanno convenuto sull'urgenza di accelerare gli obiettivi di mitigazione delle emissioni durante l'attuale decade per puntare all'obiettivo dei 1,5 gradi in linea con l'Accordo di Parigi.

Si è discusso anche di come incrementare le azioni per raggiungere gli obiettivi globali di adattamento e in questo ambito di come accrescere i finanziamenti per l'adattamento. I ministri riuniti a Milano hanno riaffermato l'importanza decisiva degli stanziamenti di 100 miliardi di dollari all'anno e l'impegno di avviare a Glasgow la programmazione dei nuovi finanziamenti per il periodo post 2025.

È stata altresì sottolineata l'esigenza di portare avanti l'Agenda di Parigi sui punti ancora in sospeso, elemento che rappresenta una delle priorità della COP26.

Scarica qui il Chair's Summary completo