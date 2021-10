Migrazioni e Foliage con Camminaparchi

Ci avvieremo all'interno della Riserva Naturale Parma Morta fiancheggiando la zona umida, costituita dal ramo fluviale abbandonato, per ammirare il volo degli uccelli in migrazione verso sud e osservare gli Aironi cenerini e i Cormorani, che qui nidificano, mentre cacciano. Il sentiero a tratti delimitato da veri e propri tunnel di siepi di biancospino, prugnolo, nocciolo e sanguinella, offrirà vedute sui coltivi da un lato e scorci sulla vita negli stagni dall'altro. Frassini, pioppi e querce infiammeranno di giallo e arancione il panorama, mentre dai capanni per il birdwatching osserveremo la vita degli animali senza essere visti, nel tentativo di scorgere nitticore e gallinelle d'acqua e altre specie tipiche delle zone umide, grazie anche alla vicinanza del Po.

Grado di difficoltà T (Facile)- Dislivelli complessivi in salita e discesa 10 m - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste) 3 h 30'

Ritrovo: Domenica 24 ottobre 2021 ore 9.00 c/o Laghi nel Paradiso via Ghiare Bonvisi, loc. Ghiare Bonvisi, Mezzani (PR). Termine escursione: ore 13:30

Attrezzatura richiesta- obbligatoria: zaino, calzature da escursionismo impermeabili con suola scolpita, giacca antivento/pioggia o mantellina, pile/maglione di lana, 1 litro d'acqua, binocolo. Consigliata: cuffia, guanti, calze e calzature di ricambio, ghette

Organizzatore e Guida: Alessandro Bazzini (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore Turistico)

Costi di partecipazione: 10 € adulti e minori a partire da 8 anni, solo se accompagnati ed abituati a camminare

Prenotazione obbligatoria: alessandro.bazzini@gmail.com - 3290047306

Sarà possibile, per chi lo desidera, effettuare un pranzo convenzionato presso un agriturismo/trattoria del luogo, chiedere info alla guida.