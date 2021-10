Domenica 24 ottobre camminata non competitiva a scopo benefico

Sensibilizzare sul tema della cultura e dell'attività fisica come prevenzione del deterioramento cognitivo, è questo l'obiettivo principale della camminata non competitiva organizzata dalla Sezione di Parma di AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer), insieme ad Associazione Sentiero d'Arte ODV e Comune di Langhirano, con il patrocinio di Parma Io ci sto! e Parchi del Ducato

Domenica 24 Ottobre, da Langhirano a Torrechiara.

"Cammina con noi sul Sentiero d'Arte per battere il tempo" è il significativo slogan dell'iniziativa che si svolgerà Domenica 24 ottobre da Langhirano a Torrechiara (PR).

Scenario della passeggiata sarà il Sentiero d'Arte, che verrà percorso con partenza, appunto, da Langhirano, presso il Centro sportivo Sandro Pertini (Via Berlinguer) e arrivo in Piazza Leoni a Torrechiara dove sarà offerto un gustoso ristoro a base delle tipicità del territorio.

L'organizzazione tecnica della camminata sarà gestita dall'A.S. VENGOLI', associazione del territorio specializzata nel settore e vedrà la collaborazione di Pro Loco di Langhirano e Donne di Torrechiara.

La partenza sarà alle ore 9.00, con possibilità di iscrizione sul posto a partire dalle ore 8.00; è possibile anche iscriversi prima sulla piattaforma www.eventibrite.it.

Il percorso ha una lunghezza pari a 6 Km e un dislivello di circa 60 m e risulta di facile percorrenza. Per il rientro da Torrechiara alla partenza sarà a disposizione un servizio gratuito di trasporto (organizzato nel rispetto della normativa Covid)

Il costo di partecipazione per gli adulti è di €. 10,00; per i ragazzi dai 14 ai 18 anni €. 5,00; gratuito per i bambini fino a 13 anni. Ai primi 250 iscritti verrà consegnato uno zainetto con gadget della manifestazione. Il ricavato verrà interamente devoluto ad iniziative delle Associazioni promotrici.

L'iniziativa è organizzata anche grazie al sostegno di: Consorzio del Parmigiano-Reggiano; Sinapsi Group; Galloni F.lli; Cantine Cerdelli, Azienda vitivinicola Lamoretti, Azienda Carra di Casatico, Cantine Dall'Asta e alla collaboraizone di Coop Alleanza 3.0

Per info: info@aimaparma.it – www.aimaparma.it