Visita guidata naturalistica nella Riserva dei Ghirardi

L'autunno è il momento in cui la co-evoluzione per milioni di anni di piante e animali ha portato la natura a offrire cibo in quantità sotto forma di frutti, semi, bacche che mammiferi e uccelli mangiano e nascondono per prepararsi al freddo inverno. Scopriamo come trovare e impariamo a riconoscere le varie specie di bacche e frutti selvatici e, se l'annata è stata favorevole, funghi, quelli commestibile e quelli che, gustosi per altre specie, a noi potrebbero causare uno spiacevole mal di pancia o peggio. Biancospini, prugnoli, sorbe domestiche, ciavardelli, meli fiorentini, castagne, trombette, mazze di tamburo ci attendono con le loro forme, i loro colori e i loro sapori.

Passeggiata tra bosco e campagna adatta anche ai bambini.

Il ritrovo è alle 15 presso il centro visite e il termine è previsto per le 17.30.

Necessario abbigliamento impermeabile, scarponcini da escursionismo, consigliata la macchina fotografica.

Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Norme Covid comunicate agli iscritti.