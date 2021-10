Le iniziative di sabato 23 ottobre

Continua la messa in onda su Dodici TvParma delle puntate di B Wild il programma Tv che vede protagoniste le nostre Aree Naturali Protette. Nato da un'idea di Fabio Ghirardi condotto da Chiara De Carli con la collaborazione del nostro collega Emanuele Fior e le riprese di Alessandro Pavanati. La terza puntata ci ha portato a conoscere il Parco dello Stirone e del Piacenziano per scoprire le ricchezze naturalistiche e paleontologiche di quello che un tempo era il Mare Padano. Non è mancata una visita al nuovo MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità con i suoi reperti fossili e le tante storie da raccontare.B-Wild sarà in onda ogni sabato sera alle 22 su 12 Tv Parma e in replica la domenica alle 11,30, il martedì alle 18 e il mercoledì alle 8 e alle 13,15. Troverete le puntate anche sul sito web www.12tvparma.it.

Nel periodo autunnale le colline di Torrechiara si incendiano di rosso, di giallo e di marrone, rendendo il Castello ancora più affascinante. percorreremo una parte dell'antica via di Linari e il nuovo Sentiero d'Arte, tra installazioni e suggestivi filari di vigneti. La camminata attraversa le vigne da cui si origina il vino dei colli, e per apprezzarne appieno la bontà ci fermeremo per una degustazione in una cantina tipica della zona. Degustazione facoltativa a pagamento. Il ritrovo è alle 9 presso il parcheggio in Strada del Mulino a Torrechiara, Langhirano (PR). Informazioni e prenotazione alla guida Barbara Mazzieri di ScarpiniAmo al num.3398275388 oppure via email scarpiniamo@gmail.com.

Nella parte iniziale si racconteranno le caratteristiche dell'ambiente fluviale tipico dell'area; si aggiungeranno informazioni sul Castello di Riva, Grazzano e Montesanto. Percorreremo una parte del futuro tracciato della Via dell'Olio e del Pane; oltre ai racconti legati a questo cammino, racconteremo brevemente delle vie di pellegrinaggio e di commercio che attraversavano l'Appennino. Caratteristica della zona è la sopravvivenza di aziende agricole medio piccole e dell'agricoltura non intensiva. Entrando nel bosco si analizzerà la caratteristica del querco-carpineto collinare e in generale del bosco misto di latifoglie, in cui si incontrano specie minori. Il ritrovo è alle 10 presso il parcheggio del cimitero di Cassano (PC). Informazioni e prenotazione contattando la guida Giorgia Ricotti al num. 3392183945, via email info@wildtrek.it oppure la pagina FB Wild Trek – Avventure in cammino.

Attraverseremo l'abitato di Sesta Inferiore, decorato dal pittore Walter Madoi nei primi anni '60 che conserva una bellissima fontana rotonda. Proseguiremo quindi su un'agevole strada forestale che costeggia il torrente Parma. La valle progressivamente si restringe inoltrandosi nella pineta e poi faggeta fino ad incontrare il bivio della sterrata che porta al Passo della Colla. Da qui in breve tempo scenderemo al rifugio dei Lagoni dove potremo pranzare al sacco o al rifugio. Il ritrovo è alle 9 presso Bar Trattoria da Berto in località Mossale (strada) di Bosco di Corniglio (PR). Informazioni e prenotazione obbligatoria contattando la guida Paola Bondani al num. 3760176425 oppure via email a paolabondani@gmail.com.

Si parlerà dell'evoluzione dell'Antico Mare Padano e dei fossili rinvenibili lungo il sentiero, delle caratteristiche degli ambienti calanchivi e dei boschi che si attraverseranno durante l'escursione. I fossili provenienti da Monte Giogo sono stati studiati da Leonardo da Vinci durante il suo soggiorno a Milano. Lungo il tracciato si trovano grotte di origine antropica in cui svernano e si riproducono diverse colonie di Chirotteri, ragion per cui si parlerà anche dell'ecologia e dell'importanza di questi Mammiferi. Il ritrovo è alle 9,30 presso lo IAT di Castell'Arquato (PC). Prenotazione obbligatoria entro le 12 del giorno precedente alla guida Simona Alberoni contattando lo IAT di Castell'Arquato al num. 0523 803215, via email a iatcastellarquato@gmail.com, tramite il sito: www.castellarquatoturismo.it oppure su FB "ufficioturistico.castellarquato".

L'autunno è il momento in cui la co-evoluzione per milioni di anni di piante e animali ha portato la natura a offrire cibo in quantità sotto forma di frutti, semi, bacche che mammiferi e uccelli mangiano e nascondono per prepararsi al freddo inverno. Scopriamo come trovare e impariamo a riconoscere le varie specie di bacche e frutti selvatici e funghi. Passeggiata tra bosco e campagna adatta anche ai bambini. Il ritrovo è alle 15 presso il centro visite e il termine è previsto per le 17.30. Attività gratuita. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.