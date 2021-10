Per godersi queste splendide giornate tiepide

Sensibilizzare sul tema della cultura e dell'attività fisica come prevenzione del deterioramento cognitivo, è questo l'obiettivo principale della camminata non competitiva organizzata dalla Sezione di Parma di AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer), insieme ad Associazione Sentiero d'Arte ODV e Comune di Langhirano, con il patrocinio di Parma Io ci sto! e Parchi del Ducato. "Cammina con noi sul Sentiero d'Arte per battere il tempo" è il significativo slogan dell'iniziativa che si svolgerà Domenica 24 ottobre da Langhirano a Torrechiara (PR). La partenza sarà alle ore 9.00, con possibilità di iscrizione sul posto a partire dalle ore 8.00; è possibile anche iscriversi prima sulla piattaforma www.eventibrite.it. Per info: info@aimaparma.it – www.aimaparma.it.

Escursione dedicata alle famiglie, dove potranno partecipare ad una nuova esperienza orientandosi con la cartina e con la bussola, potranno localizzare sulla carta i luoghi che incontreranno, calcolarne l'altitudine e le distanze, tutto ciò camminando nella campagna del Parco dello Stirone. Questa esperienza permetterà a loro di essere protagonisti dell'uscita e quindi di osservare con maggior attenzione il paesaggio circostante. Al termine dell'escursione sarà possibile visitare il MuMAB, previa prenotazione. Il ritrovo è alle 15 presso il Centro Parco in località Millepioppi, Salsomaggiore Terme (PR). Informazioni e prenotazione contattando la Guida Elisabetta Pavarani di Astrea Soc. Coop. al num. 3288960870 oppure via email astrea.soc.cooperativa@gmail.com o tramite la pagina FB Astrea Escursioni e Didattica.

Ci avvieremo all'interno della Riserva Naturale Parma Morta fiancheggiando la zona umida, costituita dal ramo fluviale abbandonato, per ammirare il volo degli uccelli in migrazione verso sud e osservare gli Aironi cenerini e i Cormorani, che qui nidificano, mentre cacciano. Il sentiero a tratti delimitato da veri e propri tunnel di siepi di biancospino, prugnolo, nocciolo e sanguinella, offrirà vedute sui coltivi da un lato e scorci sulla vita negli stagni dall'altro. Frassini, pioppi e querce infiammeranno di giallo e arancione il panorama, mentre dai capanni per il birdwatching osserveremo la vita degli animali senza essere visti, nel tentativo di scorgere nitticore e gallinelle d'acqua e altre specie tipiche delle zone umide, grazie anche alla vicinanza del Po. Il ritrovo è alle 9 in loc. Ghiare Bonvisi a Mezzani (PR). Informazioni e prenotazione contattando la guida Alessandro Bazzini chiamando al 3290047306 oppure via mail alessandro.bazzini@gmail.com.

Roccaferrara e Graiana: ritrovando la strada per due borghi tra i più suggestivi dell'Appennino, tra cascate mozzafiato e nere rocce vulcaniche: storie di vita e racconti che sanno di nostalgia. Andremo alla scoperta di due borghi in pietra tra i più affascinanti dell'Appennino. Definiti tra i più suggestivi del territorio, Roccaferrara e Gaiana Castello sono piccoli scrigni di storia circondati da cascate e torrenti d'acqua cristallina. Faremo un percorso ad anello tra antiche faggete dai colori autunnali, sperimentando l'immersione nelle cromie rosse, viola e marroni del Foliage in Appennino. La nostra meta sarà il punto panoramico del Castello Graiana, con un orizzonte mozzafiato su tutta la Valle del Parma. Il ritrovo è alle 9,30 presso Bar "Il Baffo arzillo" in piazza SS. Lucio e Amanzio, 9 a Corniglio (PR). Prenotazione obbligatoria alla guida Antea Franceschin chiamando al 3480725255 oppure via mail antea@controventotrekking.it oppure il sito www.controventotrekking.it entro le 18 del giorno precendente.