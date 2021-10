Escursione animata a numero chiuso

Nella notte delle Streghe, ci addentreremo nel Parco Naturale Regionale dei Boschi di Carrega per scoprire ed incontrare fate, spiriti e streghe che ci inganneranno e si racconteranno, nella notte più "magica" dell'anno. I piccoli esploratori potranno mascherarsi per l'occasione e con le loro torce illuminare il percorso ed allontanare le ombre della notte, alla ricerca di segnali rivelatori degli abitanti del "piccolo mondo". Al termine dell'escursione, per i coraggiosi piccoli esploratori, dopo gli scherzetti, ci saranno i dolcetti come da tradizione.

Grado di difficoltà: T (Facile) - Dislivelli complessivi in salita e discesa 10 m - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste): 45 minuti (più il tempo dell'animazione)

Ritrovo: Domenica 31 ottobre 2021 ore 18.00 (sold out!) c/o Parcheggio del Parco Boschi di Carrega, Via Zappati, 34, Sala Baganza PR - Termine escursione ore 21:00

Viste le elevate prenotazioni si replica Lunedì 01 novembre (solo pochi posti disponibili!).

Attrezzatura richiesta: Abbigliamento obbligatorio: scarpe da trekking, giacca antivento/antipioggia, pantaloni lunghi, torcia possibilmente frontale.

Partecipanti Min 20 , Max 60

Organizzatore e Guida: Alessandro Bazzini (Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore Turistico)

Costi di partecipazione: 10€ Adulti e minori a partire dai 6 anni, solo se accompagnati.

Prenotazione obbligatoria: 329 0047306, alessandro.bazzini@gmail.com

L'escursione animata sarà condotta insieme ad altre due GAE : Francesco Salton e Antea Franceschin.