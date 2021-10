Viaggio nella preistoria, quando in Pianura Padana c’era il mare con Camminaparchi

Il Parco Fluviale dello Stirone si potrebbe quasi 'leggere', eh sì, perché le sue sponde sono come un libro aperto, in grado di raccontare la grande storia della formazione della Terra e del Piacenziano. Come tante pagine di un racconto ogni strato di suolo nasconde fossili di antichi animali: conchiglie dell'antico mare padano, ma anche lo scheletro di una balenottera e il cranio di un rinoceronte preistorico. Noi andremo alla ricerca di queste conchiglie fossili, della loro storia e dell'ambiente del passato in cui vivevano. Faremo inoltre un laboratorio di calco dei fossili, così ogni bambino tornerà a casa con il calco del suo fossile preferito.

La nostra Guida Antea ci accompagnerà lungo un trekking nella preistoria, ci aiuterà a riconoscere e classificare i reperti che troveremo e a saperli vedere lungo il sentiero sul fiume. Lungo una facile passeggiata osserveremo inoltre i nidi dei Gruccioni, tra gli uccelli più variopinti del Parco Naturale, scopriremo come è cambiato l'ecosistema fluviale dello Stirone e del Piacenziano e gli effetti del cambiamento climatico. Ci aspetta una giornata indimenticabile, con l'emozione di vedere dove i paleontologi lavorano per portare alla luce l'evoluzione del mondo.

ITINERARIO: Dal Centro Parco Millepioppi seguiremo la sentieristica per arrivare fino all'area attrezzata delle Cascatelle. Rientreremo dal medesimo sentiero attraversando anche l'area della Pieve di San Nicomede.

Grado di difficoltà T (Turistico, facile) - Dislivelli complessivi in salita e discesa Metri: nullo – distanza 5 km - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste) 2 ore

Ritrovo: Sabato 30 ottobre 2021 ore 15.00 c/o Parcheggio Area Mille pioppi in loc. San Nicomede, 29, 43039 Salsomaggiore Terme PR. Termine escursione ore 18:00

Attrezzatura richiesta: pile o maglioncino, borraccia da 1 litro/thermos, calze e scarponcini da trekking, giacca o mantellina impermeabile, merenda.

Organizzatore: ControventoTrekking di Antea Franceschin - Guida: Antea Franceschin (Guida Ambientale Escursionistica)

Costi di partecipazione: 7 € Adulti; 15 € minori;

La quota comprende: i materiali per il laboratorio di calco dei fossili, l'accompagnamento per tutta la durata della giornata di Antea Franceschin – Guida Ambientale Escursionistica.

Per chi è adatta: Escursione adatta a tutti. possono partecipare bambini dai 6 anni di età. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti e/o entro le ore 18 del giorno precedente l'escursione. Iscrizione dal sito www.controventotrekking.it oppure contattando Antea Franceschin Antea +39 348 0725255 oppure email antea@controventotrekking.it