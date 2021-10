Passeggiata tra i vigneti e le conchiglie con Camminaparchi

Facile percorso in Val Chiavenna, nota soprattutto per la produzione di ottimo vino e su antichissime colline colme di affioramenti fossili, questo percorso ci permetterà di vedere da vicino la stazione di Rio Stramonte, del Parco Regionale del Piacenziano.

Con partenza dalla Torricella, antico maniero recentemente ristrutturato e convertito dal comune di Lugagnano Val d'Arda in vetrina per la promozione dei vini dei viticoltori di Chiavenna Rocchetta, si parte su strada asfaltata poco frequentata verso Prato Ottosola. Ammireremo la Chiesa di San Donnino e il castello medievale che fu dei Mancassola, prima di addentrarci in un bucolico paesaggio tramite una strada di ghiaia e sino all' oratorio di località La Valle ai piedi della cosidetta "Buca della Balena"

Il nostro percorso prosegue quindi per un breve sentiero in bosco all' interno del Parco. Attraversando una strada panoramica in vigneto, alla nostra sinistra ammireremo i calanchi di Rio Stramonte, mentre a terra vedremo il terreno composto da una moltitudine di affioramenti fossili. Si ritorna a questo punto alla Torricella, dove sarà possibile visitare l' enoteca e partecipare ad una degustazione di vini di produzione locale

Grado di difficoltà: Escursionistico - Lunghezza totale 6,5 km - Dislivelli: Ascesa totale 160 mt - Discesa totale 160 mt - Tempo di percorrenza: 2 ore al netto delle soste

Ritrovo: Sabato 30 Ottobre 2021 ore 14.00 c/o Parcheggio "La Torricella " di Chiavenna Rocchetta (Lugagnano Val D'Arda PC) - Termine escursione ore 17.00

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking, k-way, acqua, cappellino, crema solare, occhiali da sole.

Organizzatore e Guida: Sara Sichel (Guida turistica, accompagnatrice turistica, guida ambientale escursionistica)

Costi di partecipazione: 10 euro adulti, fino a 14 anni gratuito

Prenotazione obbligatoria: cell: 380 3339886 - email: escursionieva@gmail.comfacebook: eva gruppo esploratori val d'arda, @evaescursioni