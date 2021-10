Qual è la porta di accesso ideale per visitare l'entroterra della Romagna?

E' possibile scoprirlo sabato 30 ottobre 2021 a San Leo in provincia di Rimini!

Sabato 30 ottobre, alle ore 10, ci sarà l'APERTURA della prima sala di "MuSleo", il nuovo museo virtuale nella fortezza di San Leo che accompagnerà i visitatori in un viaggio attraverso le risorse culturali e naturali dell'entroterra romagnolo.

Ci saranno ESCURSIONI, VISITE GUIDATE, LABORATORI

Grazie al progetto interreg MADE IN-LAND, finanziato dal Programma Interreg Italia Croazia 2014-2020, il Comune di San Leo in collaborazione con l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, sta realizzando il nuovo museo virtuale per raccontare e valorizzare le aree interne dell'Appennino romagnolo.

Prenota la tua visita!

Prenotazione obbligatoria al +39 0541/ 926967 - 3395497576 (solo WhatsApp) - info@sanleo2000.it

www.musleo.com

http://www.parchiromagna.it/pagina.php?id=93