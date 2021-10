giovedì 04 novembre alle ore 16: "Marketing e sostenibilità in azienda " con Maria Simona Barone (Feder Manager Italiani). Clicca qui per collegarti

venerdì 05 novembre alle ore 16: "Trend climatici in corso: sfide e vantaggi per agricoltura e boschi nelle aree interne delle province di Piacenza, Parma e ReggioEmilia " con Prof.Giovanni Leonelli (Unipr). Clicca qui per collegarti