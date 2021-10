Le proposte del Congresso di Marsiglia alla Conferenza ONU sul clima

Dal 31 ottobre al 12 novembre, la IUCN parteciperà alla 26a sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) a Glasgow, Regno Unito.

A Glasgow la IUCN evidenzierà, in particolare, il contributo fondamentale che la conservazione, il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi del mondo possono dare nel fornire soluzioni efficaci basate sulla natura sia per la mitigazione che per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Le proposte che saranno illustrate alla COP26 si basano sul Manifesto di Marsiglia e sulle altre risoluzioni concordate dagli oltre 1.500 membri della IUCN (rappresentanti di Stati, dell'agenzie governative, ONG ed esperti di settore) che hanno partecipato al recente Congresso mondiale della IUCN sulla conservazione della natura tenutosi a Marsiglia nel settembre 2021.

